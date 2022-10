Côte d'Ivoire: Les gros camions, un grand danger pour la population ?

Depuis un certain moment, les gros camions sont acteurs d’accidents graves de circulation. Pas plus tard que le 25 octobre dernier, un accident grave a été causé par un gros camion, fait plusieurs morts et des blessés graves.

Les autorités ivoiriennes face au phénomène des gros camions

Un carambolage, survenu mardi dans la matinée, entre douze véhicules dont cinq minicars (Gbaka) et un camion remorque, a fait trente victimes dont douze cas graves et trois morts à Bingerville (carrefour CIE), une banlieue située à l'Est d'Abidjan.

Selon les autorités ivoiriennes, 93% des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, sont dus à des facteurs humains.

Au premier semestre 2022, le Groupement des sapeurs-pompiers a enregistré 8418 accidents de la circulation, représentant 51,93% des interventions pendant ce premier semestre.

Pourtant, depuis le 27 décembre 2019, le mouvement des véhicules poids lourds dans la ville d’Abidjan est soumis au respect de plages horaires dédiées. Qu’en est-il de son application sur le terrain, trois ans après ?

Le 27 décembre 2019, le ministère des Transports a procédé à la révision de l’arrêté N°0210 du 20 juillet 2005 portant instruction de plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d’Abidjan.

Cette loi stipule que «les véhicules poids lourds dont le poids total à charge excède 10 tonnes, sont interdits de circuler sur toute l'étendue de la ville d'Abidjan, tous les jours ouvrables, le matin de 6H à 9H et dans l'après-midi de 17H à 21H à compter du samedi 28 décembre 2019 ».

Malheureusement, l’application de ce décret a manqué de fermeté. À qui donc la faute ? Au ministère des Transports qui devrait assurer le suivi, à l’Office de sécurité routière qui devrait amplifier la sensibilisation afin d’accroître la sécurité des usagers de la route, aux forces de l’ordre pour leur laxisme, ou aux propriétaires de véhicules poids lourds pour leur manque de professionnalisme ?

En attendant de trouver des réponses à ces questions, la route continue d'endeuiller des familles en Côte d’Ivoire.

Rita Sorgho : Rédacteur Afrique-sur7.ci