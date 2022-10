RDC : Koffi Olomidé en concert inédit aux Comores

Pour la première fois de sa carrière musicale, Koffi Olomidé donnera un concert aux Comores. La star de la rumba congolaise est attendue sur l'archipel le 31 décembre 2022.

RDC : Koffi Olomidé va fêter la Saint-Sylvestre aux Comores

Alors qu'il venait de se produire au stade de l'Indépendance de Windhoek en Namibie, le samedi 22 octobre 2022, Koffi Olomidé a tenu à adresser un message à ses fans des Comores. L'ancien mentor de Fally Ipupa leur a annoncé sa prochaine venue pour un show historique, rapporte le site Comores Infos.

"J'ai traversé le monde. J'ai été partout, mais je n'ai pas été aux Comores. J'ai toujours rêvé d'être aux Comores. Comoriennes, Comoriens, le 31 décembre, Koffi Olomidé, avec le Quartier Latin International, au grand complet, nous serons en concert chez vous, dans votre ville pour la première fois. C'est un évènement qui me tient à coeur. Soyez là", a lancé Koffi Olomidé. Le spectacle sera organisé par NH Paris Publishing.

À 66 ans, Antoine Christophe Agbepa Mumba dit Koffi Olomidé n'a pas encore fini de faire danser l'Afrique et le monde au son de sa musique puisée au fin fond de la République démocratique du Congo. Le père de Didi Stone, qui a sorti son premier disque solo (Ngouda) en 1983, compte 21 albums en 39 ans de carrière.

Si le Quadra Koraman connait un franc succès musical, sa vie sentimentale a été beaucoup mouvementée. En effet, Olomidé a eu un premier mariage avec Marianne Makosso avec laquelle il a trois enfants, Minou, Elvis et Aristote. Plus tard, l'ex-poulain de feu Papa Wemba convole en justes noces avec Aliane. De leur union naissent Didi Stone, James Rolls et Del Pirlo Mourinio. Malheureusement, le couple du chanteur congolais vole en éclats. Koffi Olomidé a également d'autres enfants hors mariage. Il s'agit de Diego et de Rocky.