Koffi Olomidé accusé de viol, l’étrange réaction de sa fille Didi Stone

Interrogée sur l’affaire de viol qui pèse sur son père Koffi Olomidé, la belle Didi Stone a affirmé que cette affaire ne la concerne pas.

8 ans de prison ferme ont été requis mardi 26 octobre contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, jugé en appel à Versailles, pour agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses ex-danseuses. Quatre femmes congolaises accusent Koffi Olomidé de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris, lors de ses tournées françaises, et de les avoir forcées à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon régulière pour certaines.

Le tribunal de Nanterre l’avait condamné en mars 2019 à deux ans de prison avec sursis pour « atteinte sexuelle » sur l’une de ces jeunes femmes déclarées mineures au moment des faits. De son côté, l’artiste nie complètement les faits qui lui sont reprochés. Cependant, l’affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux et également dans les médias. Interrogée sur cette affaire par un de ses fans sur Instagram, la fille de Koffi Olomidé, Didi stone, a clairement indiqué qu’elle ne se sentait pas obligée de se prononcer sur le sujet

‘’Va poser ta question au concerné. Je ne vais pas passer ma vie à me manger des balles perdues sur un sujet qui ne me concerne même pas et payer les erreurs commises par quelqu’un d’autre sous prétexte que c’est mon parent. J’ai ma propre vie, je ne vais pas me rendre malade pour ça et vous satisfaire en vous donnant mes positions et en vous disant ce qui se passe ou ce que je pense. Je ne vais pas l’étaler sur la place publique juste pour vous faire plaisir et refaire vos soirées… Je n’ai pas que ça à faire. Koffi Olomidé, c’est Koffi Olomidé; Didi-Stone, c’est Didi-Stone. Ce n’est pas parce qu’il a cassé un verre que moi je suis obligée de le payer. Merci‘’, a répondu Didi Stone.