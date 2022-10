Côte d'Ivoire: Coach Hamond Chic annonce qu’elle va se refaire le corps

L’influenceuse ivoirienne basée en France, Coach Hamond Chic, a fait une annonce très surprenante. Ce qu’elle a décidé.

Coach Hamond Chic attirée par la chirurgie esthétique

La célèbre influenceuse ivoirienne, Coach Hamond Chic, a posté, mercredi 26 octobre, un message faisant croire que très bientôt, elle va subir une chirurgie esthétique

« Plus de 40 ans, fini de faire ses enfants, elle va bientôt se retaper chirurgicalement parlant. Ressortir de là comme une guêpe», a-t-elle écrit.

Maman Caviar communiquait ainsi à ses nombreux fans sur son envie d’avoir un corps de rêve après ses différentes maternités.

Une nouvelle pas très bien accueillie par plusieurs internautes qui lui ont tout de suite fait savoir que ce n’était pas une bonne idée.

‘’ Ce n’est vraiment pas une bonne idée Caoch. Ça peut avoir des effets secondaires", a commenté un internute.

Pour rappel, la chanteuse kenyane Vera Sidika qui avait pris l'habitude d'afficher sur la toile, son énorme postérieur, est récemment apparue avec un postérieur un peu plus réduit.

En effet, la sulfureuse Vera Sidika a subi une chirurgie esthétique afin de se débarrasser de son énorme et envoûtant postérieur. Elle en avait témoigné, conseillant aux femmes de ne jamais vouloir recourir à la chirurgie esthétique.

''Cela a été la phase la plus difficile de ma vie, en raison de risques et de complications pour la santé. J’ai dû subir une opération chirurgicale. C’est quand même très incroyable mais j’ai accepté et appris à m’aimer, peu importe. Mesdames, apprenez à vous aimer et ne laisser jamais la pression des pairs vous précipiter dans des choses qui vous ruineront à l’avenir. J’ai de la chance d’être en vie. Dieu m’aime tellement. Honnêtement ça été assez dur, je n’ai même pas fêté mon anniversaire cette année, mais nous voilà. Joyeux anniversaire à moi-même. Nouveau moi. J’en suis venue à apprécier la vie et à ne jamais prendre les choses pour acquises. Merci à ma famille surtout à mon mari d’être là pour moi. À mes fans : Je suis toujours la même Vera Sidika la plus douce et cela n’a pas changé. J’apprécie tout votre amour et votre soutien et je prie pour que vous parcouriez ce voyage avec moi", a-t-elle indiqué.