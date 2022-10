Côte d'Ivoire- Agboville: La FAPHAT dote ses membres de fauteuils roulants

La troisième édition de distribution de kits scolaires, couplée à la distribution de fauteuils roulants de la FAPHAT (Fédération des associations des personnes handicapées de l’Agnéby-Tiassa), s’est tenue le dimanche 30 octobre 2022, à la salle de fêtes de la mairie d’Agboville. Une occasion toute trouvée pour son président Agbé N’Gou Alphonse, pour dresser le bilan des activités de l’association dont il a la charge.

Agnéby-Tiassa : Des fauteuils roulants et des kits scolaires remis aux personnes handicapées

« De 2018 à ce jour, nous avons offert à nos membres 36 cannes anglaises, 48 béquilles, 1 paire de lunettes, 1 chaussure orthopédique. À la première édition, c’est 32 kits scolaires que nous avons offerts. La seconde édition, c’est 100 kits et pour cette édition, il y a 140 kits pour Tiassalé, Agboville, Sikensi et Taabo. Concernant les activités génératrices de revenus(AGR), nous avons signé une convention de prêt avec une micro finance avec 30 personnes bénéficiaires. Aussi, notre fédération a acquis une ferme de 1000 poulets… », a exposé le président de la FAPHAT.

Des fauteuils roulants de près de 3 millions de FCFA ont été remis aux membres de la fédération. Prenant la parole, Koné Yacouba, président du conseil d’administration de la Coordination des associations de personnes handicapées de Côte d’Ivoire(CAPHCI) a plaidé pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées.

« Nous estimons que l’école est l’un des points faibles des personnes handicapées de Côte d’Ivoire. Le taux de scolarisation des enfants handicapés en Côte d’Ivoire, n’excède pas les 10% à cause des difficultés d’infrastructures et d’accessibilité. Parler de remise de kits à ces enfants, est une motivation supplémentaire pour nous d’être présents pour sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des autorités afin que la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap, soit une priorité pour les décideurs », a révélé l’ingénieur en Agro-alimentaire.

Prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, marraine de la cérémonie a, pour sa part, donner le sens de sa présence. « Les personnes en situation de handicap ont besoin d’être soutenues, d’être aimées, d’être accompagnées afin d’avoir aussi le sourire. C’est donc, une véritable joie pour moi d’accepter d’être marraine de cette cérémonie parce que chaque fois qu’on donne à son prochain, Dieu te donne en retour au-delà de tes espérances », s’est justifiée la conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes, qui avait à ses côtés, le 5e adjoint au maire d’Agboville, Gnaly Patricia.

Pour la secrétaire départementale du RHDP Agboville commune, il y a une nette avancée dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, avec l’adoption de plusieurs décrets et arrêtés.

« La science a tellement évolué, que certaines situations peuvent trouver solution de nos jours. Que les personnes en situation de handicap arrêtent de se morfondre sur leur situation. Bien au contraire, ils doivent se battre pour vivre heureux et épanouis comme les autres. La société déjà leur tend la main. Donc ils ne doivent pas se sentir exclus, marginalisés, diminués. Mieux, ils doivent prendre leur destin en main », a exhorté l’enseignante au département d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.