Mondial 2022 : Paul Pogba officiellement forfait avec l'équipe de France

Paul Pogba encore blessé. Le milieu de terrain est définitivement out pour la Coupe du monde qui démarre le 20 novembre 2022 au Qatar. L'équipe de France entre en lice le 22 novembre contre l'Australie.

Nouveau rebondissement pour Paul Pogba, N’Golo Kanté toujours incertain

C'est désormais officiel. Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du monde au Qatar, a annoncé Rafaela Pimenta, son avocate, ce lundi après-midi.

"Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué la représentante du champion du monde 2018 dans un communiqué relayé par RMC.

Alors qu’il enchaînait les séances d'entraînements pour être apte au combat en novembre, donc sélectionnable pour la Coupe du monde, le milieu de terrain de la Juve, s’est blessé à une cuisse. Simple surcharge musculaire selon le club turinois, à l’image de Jules Koundé avec le Barça. Dès lors, une dizaine de jours de repos, sans conséquence aucune. Oui mais voilà, la réalité serait tout autre.

Paul Pogba n’a plus joué depuis le 19 avril dernier, alors sous les couleurs de Manchester United. Le champion du monde 2018 devrait voir son forfait pour la Coupe du monde acté sous peu. Un coup dur de plus pour l’équipe de France, déjà privée dans son secteur de jeu d’un certain N’Golo Kanté.