Côte d’Ivoire: Les Eléphants multiplient les éliminations sous Idriss Diallo

Après l’élimination des seniors au mondial Qatar 2022, les Eléphants juniors ne participeront pas à la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans ( CAN U23) au Maroc et aux jeux Olympique JO de Paris 2024.

Eléphants de Côte d’Ivoire: Faé Emerse rajoute à la longue liste des éliminations en compétitions internationales

Les Eléphants de Côte d’Ivoire, sous le mandat du nouveau comité exécutif de la FIF, continuent de multiplier les échecs dans les compétitions internationales.

Côte d'Ivoire 1-1 Niger, c’est sur ce score étriqué que la Côte d’Ivoire et le Niger de sont séparés le 29 octobre 2022 à Yamoussoukro. Le Niger, en prenant le dessus sur les Pachydermes, arrache à la Côte d'Ivoire, sur son sol, le ticket pour le dernier tour des qualifications à la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans ( CAN U23) au Maroc et aux jeux Olympique JO de Paris 2024.

Une défaite qui intervient moins de six mois après l’élimination de l'équipe nationale A de la Côte d’Ivoire au tournoi de la Coupe du Monde du monde qui démarre dans quelques jours au Qatar.

En effet, les Éléphanteaux n'ont pas pu rééditer l'exploit de 2019, pour s'offrir une qualification pour le Maroc, pour résultats insuffisants. Éléphants et Mena se sont séparés sur un nul vierge (0-0), au match aller.

Un vrai barquage mené par le Mena qui rejoint ainsi les cinq autres équipes qui ont validé leur billet ce weekend. Et surtout une autre note salée pour l’actuel Comité Exécutif de la Fédération ivoirienne de football (Comex de la FIF) qui a pris les rênes du football ivoirien avec l'élection de Idriss Yacine Diallo, en avril 2022.

Sur cinq compétitions qualificatives, la Côte d’Ivoire sera présente à une seule phase finale: CHAN. Cette élimination intervient après celle des sélections U17, U20, Beach Soccer. Seule l’équipe nationale A’ a relevé le niveau en se qualifiant pour le CHAN 2022 en Algérie en Janvier 2023.

Le sélectionneur national des U23, Fae Emerse en conférence de presse d’après match, a commenté cette non qualification pour le 3e tour qualificatif.

“on a manqué de confiance. Si on n’est pas passé c’est parce qu’on n’a pas le niveau. Je suis déçu parce qu’on avait des ambitions. Mais le foot c’est comme ça. Il faut relever la tête et penser aux futures échéances. Sur l’engagement, le Niger a été au-dessus de nous, ils ont joué sur leur force. Je ne pense pas qu’ils soient meilleurs que nous. Mais sur l’ensemble des deux matches, il est clair qu’ils ont été meilleurs que nous”, a dit le sélectionneur.

Nombreux ont été les internautes qui, au regard de ce palmarès peu reluisant du Comex de la FIF, ont exprimé leurs craintes quant à la performance et la qualité de jeu de la sélection nationale ivoirienne qui accueille la CAN 2024.