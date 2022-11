Kpouèbo: Telesfort Saraka engage la lutte contre la drogue et les grossesses en milieu scolaire

Les cadres de la sous-préfecture de Kpouèbo multiplient les initiatives pour l'épanouissement des populations de ladite localité. Face aux fléaux de la drogue et des grossesses en milieu scolaire, Telesfort Saraka (cadre de Kpouèbo), avec la caution de l'Association pour le développement du village de Kpouèbo, (baptisée Rambo de Kpouèbo), a décidé de soutenir la tenue d'une vaste campagne de sensibilisation contre la drogue, le tabac et les grossesses en milieu scolaire dans la sous-préfecture de Kpouèbo. Une activité prévue pour le mercredi 23 novembre 2022 à la place publique de ladite sous-préfecture

Kpouèbo: Telesfort Saraka s'engage dans la lutte contre la drogue et les grossesses en milieu scolaire

À en croire le parrain Telesfort Saraka, cette activité vient tirer la sonnette d'alarme face aux dangers qui menacent la jeunesse de Kpouèbo . '' La prolifération de la drogue dans plusieurs localités du pays est inquiétante. Malheureusement, notre localité n'est pas épargnée par cette gangrène. Aussi, les grossesses en milieu scolaire continuent de constituer un frein à l'épanouissement de plusieurs jeunes filles surtout en milieu rural. Ce tableau peu reluisant nous engage à interpeller nos jeunes, qui représentent l'avenir de Kpouèbo'', a indiqué lors d'une interview, dimanche 30 octobre, le parrain de cette activité.

Avant de prendre cet engagement : '' Nous ne ménagerons aucun effort pour l'épanouissement de nos parents. Surtout quand il s'agit de l'avenir de Kpouèbo, cette localité qui nous a tout donné '', a affirmé Telesfort Saraka. Le parrain de cette activité a saisi l'occasion pour lancer un appel à la cohésion des cadres de Kpouèbo. '' Nous ne pouvons rien construire de durable sans l'union sacrée des filles et des fils de notre localité. Souvenons-nous que Kpouèbo a beaucoup donné à chacun de nous. C'est le moment de retourner l'ascenseur à nos parents dans un esprit de cohésion'', a plaidé Telesfort Saraka.

Notons que le parrain de cette cérémonie a déjà posé plusieurs actions en faveur des populations de Kpouèbo. Notamment en octroyant un appui financier à l'association des couturiers de Kpouèbo. Aussi, ce dernier apporte discrètement une assistante médicale régulière à des malades de ladite sous-préfecture. Pour occuper sainement les jeunes, M. Telesfort a parrainé un tournoi de football en août 2022.

Rappelons que cette campagne de sensibilisation est organisée en collaboration avec le Réseau des communicateurs engagés dans la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire (RECLTASU). Une activité qui marque le lancement officiel des activités du RECLTASU en milieu scolaire et universitaire.