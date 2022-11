Makosso Camille: ''Depuis la mort de ma femme, je souffre énormément''

Plus de deux ans après la mort de sa femme, le général Makosso Camille a fait savoir qu’il souffrait énormément.

Deux ans après la mort de sa femme, Makosso Camille exprime sa tristesse

Invitée, lundi à l'émission Showbuzz sur NCI, la blogueuse Emmanuella Keita, s’est prononcée sur ses nombreux clashs avec le général Makosso Camille. Et elle a fait savoir qu’elle n’en voulait pas au père de la marmaille car elle estime qu’il manque d’amour.

‘’ Je n’en ai jamais en voulu à ce mec. Il est trop drôle, il me fait péter de rire. Ce monsieur, de tous les réseaux sociaux confondus, c'est le monsieur qui m'a le plus injuriée, pourquoi ? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est le monsieur qui m'a le plus diffamée. Il est rentré dans une histoire de sexualité, il a été très grossier mais je n’arrive pas à le détester. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de la sympathie pour lui en fait. Je le vois comme un mec qui est trop drôle en fait. Il doit manquer d'amour, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer. Il a dit des pires choses sur moi. Il m'a traitée de tous les noms. Il a toujours un besoin de se faire voir, de s'exprimer, de lancer des piques. En général, c'est une carence en amour", a soutenu Emmanuella Keita.

Et contre toute attente, Makosso Camille a donné raison à la belle Emmanuelle Keita. "C’est vrai, elle a vraiment raison depuis la m-o-rt de ma femme. Je souffre énormément. Merci de prier pour moi", a-t-il indiqué dans un message posté sur la toile.

Pour rappel, le général Camille Makosso a perdu son épouse le samedi 28 mars 2020. Tatiana Kosséré qui partageait la vie du "père de la marmaille" depuis plusieurs années, est décédée des suites d'un "malaise postopératoire d'une hernie de la ligne blanche".