Dimanche de la Solidarité: Belmonde Dogo à Port-Bouët, les bras chargés de vivres

L'initiative "Dimanche de la Solidarité" était à Port-Bouët le 6 novembre 2022 aux côtés de plusieurs familles vulnérables, visitées par la Ministre Myss Belmonde Dogo.

20 familles soutenues par la ministre Belmonde Dogo et ses services dans la commune de Port-Bouët - "Dimanche de la Solidarité"

C'est la commune de Port-Bouët qui a reçu ce premier dimanche de novembre, l'équipe de “Dimanche de la Solidarité, une action "participative et réparatrice en Côte d’Ivoire", portée par le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

En personne, la ministre était en tête de cette visite aux populations des quartiers de la commune de de Port-Bouët, notamment à Adjouffou et Gonzagueville.

En effet, Belmonde Dogo a tenu à partager le quotidien, des moments de joie et de convivialité avec les membres de quatre différentes familles vulnérables. Une manière selon elle de s’imprégner des conditions de vie de ces personnes.

C’est le cas avec la famille dame Koné Awa, une mère de 9 enfants dont deux filles qui habitent actuellement avec elle dans une toute petite maison de fortune.

"Maman Koné, je suis venue aujourd’hui passer quelques minutes dimanche avec toi, pour t’apporter le soutien du gouvernement ivoirien", a assuré la ministre Belmonde Dogo.

La sexagénaire et sa progéniture ont été abandonnés par le mari et père de famille, il y a quelques années.

Pour joindre les deux bouts, la mère de famille fait la manche devant une mosquée dans son quartier. Awa a aussi du mal à gérer la scolarité de sa dernière et seule enfant scolarisée actuellement en classe de 3éme.

C’est avec beaucoup d’émotions que dame Koné et ses filles ont remercié la ministre pour ce geste.

Après la famille Koné, les bras chargés de vivres, la ministre s’est rendue au chevet de la petite Stella âgée de 09 ans.

Stella souffre d’une maladie congénitale qui lui vaut une stigmatisation depuis l’âge de 2 ans. Reniées de ce fait par les siens, sans moyens, sa mère et elle vivent au centre social de Gonzague depuis plus d’un an.

“Je suis dans la joie en ce jour, je ne peux que dire merci au ciel de m’avoir envoyé cet ange. Dieu a vu ma souffrance, mes pleurs et m' a amené vers moi. Qu’il vous bénisse abondamment et vous donne la force et les moyens de toujours aider ceux qui sont dans le besoin”, a fondu en larmes Constance Aliko, maman de la petite fille.

Toujours dans le sens d’apporter le sourire aux familles vulnérables en ce jour, consacré à un numéro de "Dimanche de la solidarité", Miss Belmonde a rencontré, la veuve Dié et sa nièce Guéi Lena 17 ans ainsi que le vieux Toualy.

Ces deux dernières familles ont également reçu des dons en vivres et non vivres mais également un appui financier afin de pouvoir couvrir leurs différents frais médicaux.