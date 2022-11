Primud 2022 : La Sapologie réincarnée par des stars

Le Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé(PRIMUD), prestigieuse soirée dédiée aux artistes de toute l’Afrique, s’est tenu le dimanche 06 novembre au Sofitel hôtel ivoire de Cocody.

Primud style : Vitale a brillé par son absence

À cette soirée gala de distinction, les invités étaient tous endimanchés. Certains styles de vêtements ne sont pas passés inaperçus. Pour ne citer que : l’influense Emmanuel Keita, Emma Lohoues, Apoutchou nationale, Roma Chiyaya, Péchou, Gadougou la star, Yilim…une soirée digne d’une soirée de la mode à la Hollywoodienne.

Pijama, super héros, seau, laine…la créativité des artistes, a fait sensation au palais des congrès et sur l’ensemble des réseaux sociaux. Pour certains, la septième édition des Primud ressemblait à une célébration de ‘’Mardi gras’’ ou encore un ‘’cirque’’. Pour d’autres, c'était plutôt une lucarne d’expression du talent et de la créativité de stylistes. Une chose est certaine, les artistes ont mis les petits plats dans les grands. Notons que la septième édition des Primud, s’est tenue sous le signe de ‘’la réconciliation nationale et la bonne gouvernance’’.

Mariam Ouattara :www.Afriques-ur7.ci