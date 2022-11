Côte d'Ivoire: Comment Agboville veut lutter contre les congés anticipés

La deuxième édition du Mini marathon des écoles d' Agboville (MARECA) se tiendra le samedi 19 novembre prochain au sein des lycées modernes 1 et 2 de la ville.

Agboville : Un cross pour sensibiliser les acteurs du système éducatif

L'information a été donnée lors d'un point de presse, qui s'est tenu le samedi 05 novembre 2022, dans le chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa. Poda Sié, directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme(FIA) a annoncé que c'est près de 3000 personnes qui prendront part à ce cross populaire sur des distances de 5 et 10 Km. "Les catégories concernées sont celles de 12 à 15 ans, 16 et 17 ans, 18 à 25 ans (filles et garçons), moins de 40 ans, 40 ans et plus (hommes et femmes)", a-t- il précisé.

Cette activité, selon le premier responsable de la FIA, vise d'une part à célébrer l'excellence et d'autre part à sensibiliser les élèves sur certains maux qui minent l'école ivoirienne, notamment: la drogue, les congés anticipés et les grossesses précoces. "C'est pourquoi, nous avons sollicité la journaliste Marie-Laure N'Goran, l'humoriste Adama Dahico et notre championne de Taekwondo Ruth Gbagbi afin qu'ils viennent échanger avec les élèves en tant que des modèles de notre société", a fait savoir Anselme Kouamé, initiateur du MARECA.

Élèves, enseignants, encadreurs et personnels administratifs des établissements primaires, secondaires, publics et privés d' Agboville seront tous en compétition durant cette journée sportive soutenue par la direction régionale des Sports et l'unité pédagogique des professeurs d'EPS d'Agboville. À en croire les organisateurs, les lauréats repartiront avec des trophées, médailles, diplômes et des enveloppes. Notons que l'édition 2022 est placée sous le patronage du préfet de région, Sihindou Coulibaly, sous la présidence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, et sous le parrainage du ministre de la Santé, Dimba N'Gou Pierre, par ailleurs, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

"Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à tous les élus et cadres d' Agboville, qui ont accepté de nous accompagner à occuper sainement les élèves et les jeunes", s'est réjoui Anselme Kouamé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.