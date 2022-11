Côte d'Ivoire: Ouattara Dramane (OD), le meilleur cheval du RHDP au Plateau

Il existe un lien séculaire très poussé entre la commune du Plateau et le PDCI-RDA. La commune qui héberge les institutions de la République, et particulièrement le Palais Présidentiel, les centres d'Affaires, l’Elite intellectuelle du pays, est dirigée depuis la réforme de 1980 relative à l’autonomie des communes, par les cadres issus du plus vieux parti politique. Les Maires successifs de la commune furent Emmanuel DIOULO, Edmond BASQUE, AHOUNE Firmin, Akossi BENDJO, Jacques EHOUO, tous, cadres du parti septuagénaire.

Elections municipales 2023: La commune du Plateau va-t-elle basculer au RHDP?

Après l’éclatement de la coalition des Houphouëtistes et l’entrée du PDCI dans l’opposition après avoir gouverné avec le RDR en RHDP (2010-2018), la bataille pour le contrôle de la commune du Plateau est devenue un sacerdoce et de haute portée politique pour chacune des deux parties, eu égard à la place privilégiée que la commune occupe dans les paradigmes du pouvoir d’État. Le combat de la lutte pour le contrôle du Plateau depuis la séparation est pour l'instant à l'avantage du PDCI qui a remporté les élections précédentes aussi bien les législatives que les municipales. En effet, après avoir tiré toutes les leçons de ses échecs précédents, le RHDP affûte ses armes pour gagner les futures échéances électorales de 2023 dont les enjeux s’annoncent laborieux.

La responsabilité de la victoire prochaine du RHDP repose désormais, sauf cas de force majeure sur les épaules de Dramane OUATTARA dit OD, par ailleurs candidat malheureux aux élections législatives de 2021 de ladite commune. Un défi qu'il se doit de relever. Cependant, une synergie de toutes les forces et énergies des militants et sympathisants du RHDP est indispensable pour relever le défi qui s'impose. Dans le cas contraire ce serait un camouflet pour le RHDP. Comment remporter la victoire ? Le statut de tête de liste ne s’improvise pas. Il suppose un capital social accumulé très en amont de l’élection. Le candidat bien placé qui répond à cette prérogative est bel et bien OUATTARA Dramane dit OD, qui depuis 1994 à aujourd’hui est l'un des valeureux acteurs qui se battent pour la vulgarisation du parti au Plateau.

"La victoire est aux portes du RHDP pourvu qu'il y mette du sien et que OD ait les coudées franches pour réussir sa mission"

Il a gravi les échelons et se retrouve aujourd’hui dans le starting block des cadres aptes à faire gagner le RHDP. En revanche, il faut noter que l’élection ne s'apparente pas pour autant à la seule confirmation d’une position philanthropique. Il faut, une fois la décision prise de se porter candidat, une posture singulière qui nécessite par exemple d’accomplir un certain nombre de choix notamment, le type de rapport avec les militants et sympathisants et les partis politiques amis d'une part et le type d’identité personnelle qu’il faille montrer d'autre part, sans oublier les enjeux à mobiliser. En effet, la politisation des élections municipales se marque également dans l’obligation de « faire campagne ».

Dans tous les autres cas, il faut aller au-devant des électeurs, organiser des réunions publiques, travailler avec la presse. À cet égard Les think tanks ont un poids important dans l’organisation et la conception de la campagne. Il faut noter que le temps est révolu pour des candidatures qui, simplement du fait de la position sociale de ceux dont elles émanaient, pouvaient se satisfaire de connivences implicites. Attention ! il faut surtout tenir compte des élus sortants qui ont, au fil des mandats successifs, construit des réseaux, des clientèles et une image. La victoire est aux portes du RHDP pourvu qu'il y mette du sien et que OD ait les coudées franches pour réussir sa mission.

Par Idriss DAGNOGO