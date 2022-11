COP27 : Nana Akufo attend des "décisions audacieuses"

Nana Akufo-Addo, le président de la République du Ghana participe à la COP27 en Égypte. Le chef d'État ghanéen souhaite que les participants à ce sommet prennent des "décisions audacieuses et concrètes".

COP27 : Akufo-Ado annonce la transition énergétique du Ghana

La COP27 se tient en Égypte depuis le dimanche 6 novembre 2022. Nana Akufo-Addo attend beaucoup de ce Sommet mondial des dirigeants de la Conférence des Nations Unies (ONU) sur les changements climatiques (COP 27).

"Le Ghana espère que nous quitterons ce Sommet avec des décisions audacieuses et concrètes qui aideront le monde à relever ses défis les plus urgents, nous aideront à atteindre rapidement nos objectifs climatiques et assureront le développement et la prospérité nécessaires à tous les peuples du monde", a indiqué le président ghanéen dans son discours.

Il a, de toute urgence, appelé l'ensemble des pays à se mobiliser et à augmenter les flux de financement pour l'adaptation, dans le souci de garantir que les pays vulnérables puissent répondre à leurs besoins d'adaptation.

"Il est essentiel que le monde développé honore sa promesse longtemps retardée de mobiliser et de mettre à disposition 100 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres pour les aider à lutter contre le changement climatique, et s'engage, comme convenu lors de la COP 26 à Glasgow, à doubler les ressources pour adaptation", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le successeur de feu John Dramani a annoncé que son pays "a lancé son cadre de transition énergétique et est coprésident du partenariat des leaders du climat forestier avec les États-Unis d'Amérique".

"Mon gouvernement est heureux d'annoncer que le Ghana est sur le point de lancer des projets dans ces domaines, qui s'attaqueront à la fois au changement climatique aux niveaux mondial et national et aux problèmes sociaux, en offrant aux populations des emplois dignes et durables. Le changement climatique est une urgence mondiale, et le Ghana appelle toutes les Parties à agir avec équité et sens des responsabilités", s'est exprimé le président du Climate Vulnerable Forum.