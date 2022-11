Côte d’Ivoire- Irlande: S.E. Mme Amani Sara a présenté ses Lettres de créance

Son Excellence Madame AMANI Sara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire Près le Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté, le Mercredi 26 Octobre 2022, ses Lettres de créance à Son Excellence Monsieur Michael D. HIGGINS, Président de l’Irlande.

A l’issue de la cérémonie officielle de présentation des Lettres de créance qui s’est déroulée au Palais Áras an Uachtaráin, la résidence officielle du Chef de l'Etat irlandais, la diplomate Ivoirienne a eu un entretien avec le Président Irlandais, son Excellence Michael D. Higgins, au cours duquel les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre l’Irlande et la Côte d’Ivoire. Elles ont ensuite convenu d’œuvrer de concert au renforcement de cette coopération à tous les niveaux dans les différents domaines économiques, commerciales, technologiques, culturels et plus spécifiquement dans les domaines d’intérêt commun.

Avec l’Irlande, la Côte d’Ivoire a choisi de mettre en priorité les domaines de coopération relatifs au développement de l'agri-business, la transformation locale de ses produits agricoles dont le cacao avec 2.2 millions de tonnes produits par an (seulement 30% sont transformés), l’anacarde 1.2 million de tonne (seulement 13% sont transformés), l'hévéa et le café.

Par ailleurs, l’économie Irlandaise ayant bénéficié d’un rattrapage extrêmement rapide depuis les années 1990, discontinué mais pas interrompu par la crise financière de 2008, elle offre l’opportunité d’un partenariat commercial et technologique dans les secteurs des services de haute technologie, les sciences de la vie, les services financiers, l’agroalimentaire, l’industrie des produits pharmaceutiques, chimiques, informatiques. Rappelons que les relations d’amitié et de coopération qui lient l’Irlande et la Côte d’Ivoire ont débuté officiellement le 17 juin 2008, date d’établissement des relations diplomatiques.

