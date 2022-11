Côte d'Ivoire-Santé sexuelle : Woman Leader propose une application

L' Ong Woman Leader a réuni à son siège situé le vendredi 4 novembre 2022 , plusieurs organisations de jeunesses pour présenter l'application '' Hello Ado ''. Tara Ninkiema, présidente de ladite ONG a expliqué que l'application '' Hello Ado'' permet aux jeunes de mieux s'informer et de les former sur toutes les thématiques relatives à la santé sexuelle reproductive, au droit, aux compétences de vie courante, à tout ce qui est relatif à la puberté.

Côte d'Ivoire : Woman Leader s'engage dans la santé sexuelle

'' Les jeunes sont également formés sur la relation avec leur famille. Particulièrement la communication parent enfant, la responsabilité du parent envers l'enfant vice versa. L'application '' '' Hello Ado '' est venue répondre à toutes les questions que l'enfant peut se poser '', a-t-elle expliqué.

Tara Ninkiema a par ailleurs soutenu que l'ONG Woman Leader modère un groupe de discussion dans l'application '' Hello Ado''. '' Woman Leader n'a pas créé l'application. Mais elle modère un groupe de discussion dans l'application. En effet, l'application Hello Ado a une fonction Tchat qui permet d'avoir des groupes de discussion. Et ces groupes de discussions sont gérés par des organisations de la société civile.''

La présidente de Woman Leader précise qu'au niveau de la Côte d’Ivoire il y a trois organisations de la société civile qui modèrent des groupes de discussions sur l'application Hello Ado. Il s'agit de son ONG et deux autres.

À en croire Tara Ninkiema, vu qu'il y a plus de 100 millions de jeunes adolescents en Afrique subsaharienne qui n'ont pas d'informations véritables sur les questions de santé sexuelle reproductive, les risques d'avortements clandestins, les risques des grossesses précoces, l'UNESCO et l'ONG Ras ont créé cette application pour suivre et répondre à toutes les questions de ces adolescents.

La présidente a mentionné que l'application Hello Ado est à télécharger sur Playstore. '' Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, Woman Leader a un projet dénommé « jeune fille ta santé importe ». C'est au sein de ce projet que nous avons l'application Hello Ado, a-t-elle dit. Lorsque nous arrivons dans les lycées et collèges, pour les adolescents qui n'ont pas de smartphones on les confie à des clubs santé. Et c'est là que nous les suivons. ''