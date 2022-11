FIF: Fidèle compagnon de Didier Drogba, Kerozen Dj chez Idriss Diallo

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo, a reçu en audience l’artiste Coupé décalé Kerozen, jeudi 10 novembre, au siège de la Fif à Treichville. Ce qui s'est passé.

L'artiste Kerozen reçu par le président de la Fif, Yacine Idriss Diallo

Le chanteur Kerozen DJ sera en concert le 19 novembre prochain à 16h au Palais de la Culture à Treichville. A quelques jours de ce spectacle inédit, l'enfant de Siporex s'est entretenu avec le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo le jeudi 10 novembre au siège de la Fif à Treichville.

« Je voudrais vous remercier pour tout votre soutien à mon égard pendant les moments difficiles et aussi vous féliciter pour votre élection à la tête de la FIF ; et profiter de cette occasion pour vous inviter à mon concert prévu le 19 novembre 2022 au Palais de la Culture à Treichville », a soutenu Kerozen.

Cette marque d’estime et de respect a été fort appréciée par le président de la Fif, Yacine Idriss Diallo, qui a saisi l’occasion pour prodiguer de sages conseils à son visiteur du jour. « Je t’apprécie énormément pour ce que tu fais. Dieu a récompensé tous les efforts que tu as consentis pendant plusieurs années. Ta foi en Dieu te porte aujourd’hui au sommet de ton art et je voudrais que tu continues dans ce sens. Merci pour l’invitation, malheureusement je ne serai pas au pays à la date de ton concert mais saches que je suis de cœur avec toi », a indiqué le président de la FIF.

Pour rappel, Kerozen est très proche de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, candidat malheureux aux dernières élections à la Fif. L'artiste s'était même impliqué dans la campagne de l'ancien buteur ivoirien. Mais c'est finalement Idriss Diallo qui a remporté cette élection.