Tenor se lâche: "Eunice Zunon ne représente plus rien pour moi"

Le rappeur camerounais Tenor n'est vraiment plus intéressé par la web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon. Ce qu'il a confié.

Tenor: ''je préfère mourir que de repartir dans cette relation''

Après plus de 10 mois de relation hyper médiatisée, la web influenceuse ivoirienne Eunice Zunon et le rappeur camerounais Tenor ont mis fin à leur aventure. Une aventure qui s’est achevée assez violemment au vu de la bagarre dont les vidéos ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. Sévèrement critiquée après la publication de ces vidéos, Eunice Zunon est montée au créneau afin de livrer les véritables raisons de la bagarre entre elle et son ex-copain.

"Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même-là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas, je n'ai pas tapé, je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte et je l'ai poussé vers la sortie pour qu'on quitte là devant son collaborateur parce que je me sentais gênée", a-t-elle expliqué dans une vidéo.

Puis d'ajouter: "Dans la deuxième vidéo, on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon. Ce n'est pas une action que je fais. C'est une réaction (...) J'ai été agressée physiquement. Ce genre d'humiliation que vous avez vue, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop". De son côté, Tenor qui prépare un grand événement à Abidjan, dit ne plus être prêt à se remettre en couple avec Eunice Zunon.

''Elle ne représente plus rien pour moi. Je suis focus sur ma carrière ! C'est mort, heureusement que j'ai le talent ( ... ) Elle a touché le fond, elle a fait ce qu'il ne fallait pas, je préfère mourir que de repartir dans cette relation. Je serai bientôt en concert à Abidjan pour remplir le palais de la culture ... j'aime trop les Ivoiriens, c'est la famille" , a écrit l'artiste camerounais en réponse à un de ses fans sur Tik tok qui lui demandait s'il comptait se rapprocher de Bb Bouche Pointue.