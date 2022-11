Une belle aventure débute entre Eunice Zunon et Serge Bilé

Eunice Zunon et Serge Bilé désormais ensemble ! L'écrivain et journaliste franco-ivoirien a décidé de s'engager dans un projet avec l'ancienne petite amie du chanteur camerounais Tenor. De quoi s'agit-il ?

Eunice Zunon désormais avec Serge Bilé

On peut dire qu'Eunice Zunon a vraiment de donner le dos à l'épisode Tenor. En effet, après sa bruyante séparation avec la star camerounaise, la fille de Me Zunon Seri Alain se consacre désormais à sa carrière professionnelle. Avec le soutien de ses "guerriers", l'humoriste ivoirienne poursuit son aventure. On peut dire que le vent tourne dans la bonne direction pour "BP Bouche pointue".

Pour preuve, Serge Bilé a pris l'engagement de "faire un bout de chemin avec Eunice Zunon". "C’est une femme dont j’apprécie l’énergie et une humoriste dont je loue l’audace et le courage. En mai dernier, j’avais salué ici sa « détermination » et le succès de son one-woman-show à Abidjan, malgré la défaillance des sponsors et les moqueries de ses détracteurs", a écrit l'ancien journaliste de RFO sur la toile.

"Non seulement Eunice n’a pas peur de relever les défis, mais elle sait aussi que « la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ». Aujourd’hui, je vais plus loin en m’engageant avec Eunice, musicalement. D’abord lui concocter un single dans les prochaines semaines puis un clip. C’est un projet exaltant pour elle et pour moi. Il permettra à Eunice de dire à cœur ouvert ce que seules les chansons expriment le mieux : l’amour !", a révélé le fils de Marcel Bilé sur sa page Facebook.

Il faut dire qu'Eunice Zunon, à l'état-civil Zunon Eunice Christiane Justine, s'était déjà engagée avec Patson, un humoriste ivoirien de renom basé en France et sa structure KPM. L'ex-copine de Tenor recevra un accompagnement en termes de formation et bénéficiera du soutien de ladite organisation pour ses spectacles dans l'hexagone.