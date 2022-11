Super Prix ASCAD 2022 : Dr Johnson Felicia distinguée en présence de Ouattara

Présidée par le président de la République, Alassane Ouattara, la cérémonie de remise du "super prix Ascad des lauréats" de l’Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des diasporas africaines (ASCAD), s’est déroulée le jeudi 10 novembre 2022 à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence d’une forte délégation du gouvernement et de personnalités publiques.

Dr Félicia Johnson, Super Prix ASCAD 2022 pour ses travaux de recherche sur la protection des denrées alimentaires stockées et l'environnement

Organisée par l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas Africaines, le Prix de l’Ascad met en compétition toutes les personnes et organisations lauréats des dix éditions des ‘’Prix Ascad’’. Le Super prix Ascad est pour l’Ascad une tribune de suivi et de promotion des anciens lauréats avec lesquels elle entend tisser de bonnes relations et une fructueuse collaboration.

Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage au Président Alassane Ouattara pour son brillant cursus universitaire, sa solide expérience professionnelle et sa carrière politique exceptionnelle. Dr Félicia Johnson, Super Prix ASCAD 2022 pour ses travaux de recherche sur la protection des denrées alimentaires stockées et l'environnement, se place ainsi devant le Centre Suisse de recherches scientifique en Côte d’Ivoire, lauréat du 1er prix d’encouragement et Bamba Biti de l’Ong Laboflore, classé 2ème prix d’encouragement.

Par ailleurs, la Super prix Ascad 2022, Dr Félicia Johnson est Entomologiste et enseignant- chercheur à l’université Félix Houphouët-Boigny Biosciences, laboratoire des milieux naturels et conservation de la biodiversité de l’université Félix Houphouët-Boigny. Elle est membre de l’unité entomologie et gestion des écosystèmes associée au centre d’excellence africaine sur le changement climatique. Et elle a été Prix Ascad 2010.

Quant au Centre Suisse de recherche scientifique, 1er prix d’encouragement du Super prix Ascad, il a remporté le prix d’excellence Ascad en 2012 pour la protection de l’environnement de la qualité de la contribution du Csrs à l’étude, à l’inventaire et à la protection de la biodiversité en Côte d’Ivoire. L’institution est une pionnière en recherches sur les milieux naturels et biodiversité depuis sa création.

Enfin le 2ème prix d’encouragement du Super prix Ascad a été attribué à Feu Bamba Biti de l’Ong Laboflore qui a été lauréate du prix Ascad 2015. Dépassant aujourd’hui les frontières africaines, la reconnaissance de ses produits qui sont extraits essentiellement de plantes médicales, portent aussi le sceau du label Ascad qui les accompagne partout.

Alassane Ouattara magnifié

Président de la Commission d’attribution des prix de l’ASCAD, Pr Boniface Ouraga Obou a témoigné sa profonde gratitude et sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour sa grande sollicitude et son leadership remarquable.

‘’Pour rester dans la symbolique de la nature. Nous avons choisi le président de la république Alassane Ouattara non pas au sens méthapholique votre étoile n’est pas l’étoile filante. En effet pour les vrais sachant vous n’est pas de ceux qui n’ont jamais essayé. Avec vous tout est possible d’où l’excellent maxime ‘’Ado la solution’’. Mieux qu’une étoile filante vous êtes, Monsieur le Président de la république une étoile polaire, l’étoile du leadership, l’étoile qui nous oriente, qui nous guide vers le bon chemin. Quand nous sommes perdu, car avec une étoile filante on peut atteindre la notoriété mais pas la célébrité. Vous êtes êtes la célébrité plus la notoriété Monsieur le Président.Voilà pourquoi nous avons besoin de vos bénédictions’’, a-t-il magnifié le Président de la République, qui s’est terminé par un standing ovation.

A en croire Ouraga Obou, cette cérémonie de distinction vient renforcer la visibilité des anciens lauréats qu’elle désire voir s’organiser en réseau. ‘’Promouvoir un esprit d’émulation et de concurrence loyale capable de pérenniser toutes les activités déjà primées par l’Ascad. Le super prix Ascad contribuera indubitablement à l’accroissement du rayonnement et du prestige de notre Académie dans la société ivoirienne, en Afrique et dans le monde’’, a-t-il indiqué.

S’agissant des récompenses, le “Super Prix ASCAD 2022” a empoché la somme de dix millions de FCFA. Quant au premier prix d’encouragement, il est doté d’une enveloppe de cinq millions de FCFA et trois million FCFA pour le deuxième prix d’encouragement.

Mariam Ouattara :www.Afrique-sur7.ci