Côte d'Ivoire : Pourquoi le gouvernement se rend à Yamoussoukro

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, et les membres du gouvernement seront, les 12 et 13 novembre 2022, à Yamoussoukro, à l’occasion d’un séminaire gouvernemental.

Séminaire : le gouvernement fait le bilan 2022 de l'action gouvernementale et fixe les priorités pour 2023 à Yamoussoukro

Il s’agira pour le Chef du Gouvernement et son équipe de jeter un regard rétrospectif d’abord sur le bilan du programme du gouvernement 2022 et d’envisager les perspectives pour 2023. Ce séminaire gouvernemental sera l’occasion de faire mention des réalisations majeures au cours de l’année 2022, notamment le deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2), qui vise l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations.

Le conclave permettra également d’exposer les difficultés et contraintes de mise en œuvre des feuilles de route. Les conclusions du séminaire serviront de base à l’élaboration de recommandations à transmettre à chaque Ministre au titre de l’année 2023.

Ce séminaire définira les axes stratégiques d’actions des différents départements ministériels pour la période 2021-2023, sur la base du Programme "Une Côte d’Ivoire solidaire" du Président Alassane Ouattara et du Plan National de Développement (PND 2021-2025).

A cet égard, une matrice d’actions sera élaborée, qui devra comprendre les projets et investissements, avec identification des livrables ainsi que les réformes à mettre en œuvre en 2023. Les travaux de ce séminaire gouvernemental, vont durer du samedi 12 au dimanche 13 novembre 2022.

Source : Primature