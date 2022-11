Mondial 2022 : Didier Drogba dépose ses valises à NCI

Encore une bonne nouvelle pour l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde 2022.

Dans un communiqué de presse, la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI) a annoncé la signature avec l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, en tant que consultant pour la coupe du monde FIFA Qatar 2022 qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022.

‘’ La Nouvelle Chaîne Ivoirienne est très heureuse d'annoncer la signature de Didier Drogba en tant que consultant , pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 qui aura lieu du 20 Novembre 2022 au 18 Décembre 2022 . Superstar internationale , ancien capitaine des Éléphants ( 106 sélections , 65 buts ) et légende du Foot ball , Didier Drogba a participé à trois ( 03 ) Coupe du monde FIFA avec la Côte d'Ivoire ( 2006 , 2010 et 2014 ) . Il a aussi porté les maillots de grands clubs européens dont Galatasaray ( Turquie ) , l'Olym pique de Marseille ( France ) et Chelsea Football Club ( Angleterre ) avec lequel il a remporté la Cham pions League en 2012 . C'est donc un acteur majeur du Football , sport - roi dans le monde , qui rejoint NCI . Il apportera son expérience de la Coupe du Monde et sa connaissance du football mondial . Avec cette signature , la légende ivoirienne du Football rejoint ainsi la team des consultants de prestige qui commenteront et analyseront les équipes , les joueurs , les matchs et les faits de jeu , tous les jours sur NCI , pour le bonheur des téléspectateurs ivoiriens ‘’, mentionne le communiqué.

Une nouvelle qui réjouit bien évidemment les fans de l’ancien buteur de Chelsea.

Pour rappel, Didier Drogba a annoncé il y a quelques jours, qu’il sera aux côtés de la prestigieuse chaîne de télévision, BBC Sport, pour la couverture de la prochaine coupe du monde de football qui débute dans quelques jours au Qatar.

'' Avec la Coupe du Monde de FIFA masculine 2022 à l'horizon, je suis ravi de vous révéler que je ferai partie de la gamme pour la couverture de la BBC @bbcsport, @fifaworldcup'', a annoncé l'ancien joueur de Chelsea et de l'Olympique de Marseille.