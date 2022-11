AFIS 2022: Lomé accueille les leaders de l'industrie financière africaine

AFIS organisera les 28 et 29 novembre 2022 à Lomé son deuxième sommet annuel et le premier en présentiel. Plus de 500 leaders des secteurs de l’industrie financière africaine y sont attendus.

L’Hôtel 2 Février de Lomé ( Togo) aux couleurs de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) 2022.

Continent le plus jeune de la planète, l’Afrique qui a connu une des croissances les plus fortes au monde jusqu’à la période pré-covid-19, continue d'être convoitée par les investisseurs internationaux.

C’est dans ce contexte que la plateforme visant à favoriser l’émergence d’un secteur panafricain des services financiers moderne, innovant et inclusif, tiendra son sommet annuel.

Pendant deux jours, des conférences, ateliers et tables rondes permettront à ces leaders de contribuer à la relance économique du continent à travers le développement d’une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable.

Alors que les nouvelles technologies révolutionnent le monde de la finance, l’AFIS propose aux secteurs privé et public réunis de débattre de la manière dont le l’industrie financière africaine peut s’adapter aux grands bouleversements économiques actuels et tirer parti de l’avènement de la Zone de libre- échange continentale africaine (Zlecaf) pour se transformer.

Pour accueillir les participants dans les meilleures conditions, le sommet annuel de l’AFIS – Africa Financial Industry Summit se déroule dans l’Hôtel 2 Février.

Situé à proximité de la place de l’Indépendance, il est l’un des monuments emblématiques de la capitale togolaise.

Un joyau culminant à 102 mètres, il est le plus haut immeuble du pays. Les espaces de réunions et salles de réception s’étendent sur plus de 3000 m².

Au premier rang des personnalités confirmées : Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO ; Kalyalya Denny H. , Gouverneur de la banque de Zambie; John Rwangombwa, Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda ; Harvesh Kumar Seegolam, Gouverneur de la Banque de Maurice ; Sani Yaya, Ministre de L’Economie et des Finances du Togo ; Romuald Wadagni, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre d’État du Bénin ; Sérgio Pimenta, Vice-président régional pour l’Afrique, IFC ; Ade Ayeyemi, Directeur Général Groupe d’Ecobank ; Felix Edoh Kossi Amenounvé, Directeur Général de la BRVM ; Amine Bouabid, Directeur Général de Bank of Africa ; Serge Ekué, Président de la BOAD, etc.

Fondée par le groupe Jeune Afrique Media en 2021, avec le soutien de l’IFC (Groupe de la Banque mondiale), AFIS est une organisation sœur de l’AFRICA CEO FORUM, la principale plateforme du secteur privé africain.

L’objectif d’AFIS est de construire une industrie financière robuste au service de l’économie réelle et du développement durable.