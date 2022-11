Groupe des BRICS: L'adhésion de l’ Algérie acceptée par la Chine et la Russie

L’ Algérie est sur le point de rejoindre le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, membres du Groupe des BRICS. La demande algérienne fait déjà écho favorable.

« BRICS Plus », une nouvelle phase du processus de l’élargissement des BRICS - Algérie

L'Algérie va bientôt prendre part aux sommets annuels du Groupe BRICS regroupant cinq puissances économiques à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud qui se réunissent depuis 2011.

Alger a officiellement déposé une demande d’adhésion au groupe, a affirmé, lundi, Leila Zerrouki, envoyée spéciale chargée des grands partenariats internationaux au ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

« Nous avons déposé notre demande qui est appuyée par la Chine et la Russie », a déclaré la diplomate sur les ondes de la radio d’Etat.

« Lors de la dernière réunion des BRICS à laquelle le président de la République Abdelmadjid Tebboune a été convié avec d’autres chefs d’États, une décision a été prise pour ouvrir les portes de l’adhésion à de nouveaux pays », a-t-elle ajouté.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré, fin juillet dernier, que son pays était intéressé par une adhésion aux BRICS.

« Cela est envisageable, mais n'anticipons pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de bonnes nouvelles. […] L'Algérie s'intéresse aux BRICS, en ce qu'ils constituent une puissance économique et politique », avait-il fait savoir.

Le dirigeant algérien a également précisé que cela « mettrait l’Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements entre deux pôles ».

La Chine et la Russie ont déjà exprimé leur soutien à l’adhésion d’Alger au groupe des BRICS.

Rappelons que dirigeants de plusieurs pays en développement, dont l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Indonésie, l’Argentine, le Nigeria, l’Algérie et la Thaïlande, avaient participé, le 23 mai, à une conférence virtuelle baptisée « BRICS Plus », et présentée par Pékin comme « une nouvelle phase du processus de l’élargissement des BRICS ».