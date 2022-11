Samba Yatassaye (DG AMSA Assurances) : "Le marché est à 2 % de pénétration"

Samba Yatassaye, directeur général de AMSA Assurances, a soutenu qu’en Côte d’Ivoire, "le marché de l’assurance est à 2 % de pénétration". C’était à l’occasion de la célébration des 50 ans de cette entreprise le jeudi 10 novembre 2022.

Samba Yatassaye dresse le bilan des 50 ans d’ AMSA Assurances

Les 50 d’existence de AMSA Assurances ont été célébrés le jeudi 10 novembre à Abidjan. Samba Yatassaye a saisi l’opportunité pour faire le bilan. AMSA Assurances a été créée pour les Ivoiriens et quand on regarde 50 ans en arrière, on ne peut qu’avoir un sentiment de fierté pour nos illustres devanciers qui ont travaillé sans relâche pour que 50 après l’assurance continue de jouer le rôle qui est le sien", a rappelé le directeur général.

Pour M. Yatassaye, 50 ans d’existence, c’est le symbole de persévérance et d'expérience. "Aujourd’hui AMSA Assurances est dans le top 10 des assurances. Le marché de l’assurance est à 2 % de pénétration pour dire qu’il y a encore de la place", a-t-il poursuivi.

Créée officiellement le 1er novembre 1972 en Côte d’Ivoire, la Compagnie nationale d’assurances CNA) a été la première compagnie d’assurances du marché à capitaux majoritairement ivoirien. Pionnière du marché, la CNA, au fil des années, elle a su se réinventer, pour devenir aujourd’hui AMSA Assurances.

Par ailleurs, Samba Yatassaye a indiqué que son entreprise est "authentique" et elle se base sur les valeurs de solidité, de modernité et de la proximité. En 50 ans, la compagnie est devenue une marque forte, qui s’adapte aux besoins des populations ivoiriennes, et qui continue d’entreprendre, d’avancer et surtout de rêver. Pour les années à venir, AMSA Assurances Côte d’Ivoire poursuivra ses objectifs", s’est-il félicité.

Dans le souci de s’inscrire dans la réalité contemporaine, l’entreprise d’assurance compte ajouter à ses valeurs essentielles celles de l’exemplarité, de la résilience, de la générosité, de l’intégrité, de l’endurance, de la modernité, et singulièrement une ambition plus forte et plus humaniste, à mentionné son directeur général.