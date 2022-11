Mali: L’aide de camp d'Assimi Goïta échappe à la mort, toute la vérité

Selon Libération, le Mercredi 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel-président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba. Mais Bamako qui dément l’information, met en garde.

Mali - Tentative d’assassinat du capitaine Souleymane Traoré à Koulouba, Assimi Goïta était-il visé?

Les autorités de la Transition au Mali ont formellement démenti, vendredi 11 novembre, les allégations du journal français concernant l’aide de camp du colonel Goïta qui aurait essuyé les tirs d’un sniper alors qu’il se trouvait au palais présidentiel.

A en croire Libération, blessé, l’homme a survécu grâce à son gilet pare-balles, freinant l’impact du projectile.

“Le Gouvernement de la Transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération” en mission contre le régime des Colonels de Bamako, a assuré le Premier Ministre Abdoulaye Maïga, dans un communiqué.

En outre, le gouvernement malien dit condamner « cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale du quotidien français « Libération ».

Pour le Colonel Assimi Goïta et ses hommes, il ne faut pas chercher midi à 14h : ». Cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu’à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la Transition, en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces ».

Enfin, « Le Gouvernement de la Transition, tout en se réservant le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de la Transition à atteindre les objectifs de Refondation et de la restauration de la souveraineté du Mali, pour le bonheur des Maliennes et Maliens" , met en garde le Premier ministre.

L’incident a été confirmé par trois sources sécuritaires distinctes auprès de Libération. Il subsiste néanmoins de nombreuses zones d’ombre concernant les circonstances de cet attentat et les motifs du tireur.

L’auteur du tir n’aurait pas été appréhendé, selon l’une des sources. Deux témoins évoquent ainsi un «sniper» qui aurait fait feu avec précision et à une certaine distance du palais présidentiel, avec l’intention de tuer.