Finance digitale: La 5ème édition du Next Fintech Forum, lancée

Du 22 au 23 Novembre 2022 à Radisson Blue Hôtel, aura lieu la 5ème édition du Next Fintech Forum. La conférence de lancement qui s'est tenue le vendredi 11 novembre 2022 à Marcory, a été l'occasion pour Alex Sea, Directeur Général de Africa Fintech Forum, de donner les grandes articulations de cette importante activité de la finance digitale.

La 5ème édition du Next Fintech Forum démarre le 22 novembre prochain

" Next Fintech Forum est une plateforme catalysatrice, un centre perspicace et inclusif qui aborde les défis, les opportunités et les actions pour développer globalement la Fintech en Afrique", a déclaré Alex Sea.

L'édition 2022, c'est plus de 600 participants qui viendront de tous les continents sur les 02 jours du forum avec au menu des conférences, des expositions, des rencontres B2B et du Marketing intelligence...

L'objectif de Next Fintech Forum est de mettre en place les briques fondamentales pour construire une industrie Fintech dynamique. Pour cela, le forum entend stimuler la réflexion prospective, stratégique et approfondie sur le futur de la Fintech en Afrique; anticiper les changements majeurs et identifier les nouveaux moteurs de croissance du secteur et engager les leaders à définir ensemble des programmes locaux et régionaux de l'industrie des technologies.

Cet évènement qui est très attendu par les entreprises technologiques, les prestataires de services financiers, les universités et instituts de recherche, les institutions financières de développement, bénéficie de la caution de l'Etat de Côte d'Ivoire.