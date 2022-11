Côte d'Ivoire: Patrick Achi promet une accélération de l'action gouvernementale

Dans son discours de clôture du séminaire gouvernemental le dimanche 13 novembre 2022, à Yamoussoukro, le Premier Ministre, Patrick Achi, a annoncé que les progrès enregistrés en 2022 vont s’accélérer avec l’adoption future d’une réforme fiscale qui tracera le cadre d’évolution de la réglementation pour les trois à cinq ans à venir.

Le Premier Ministre, Patrick Achi, annonce l’adoption future d’une réforme fiscale

Le Premier ministre s’exprimait en présence des représentants du secteur privé conduits par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah. "Nous continuerons, Monsieur le Président du patronat, chers membres du secteur privé, de mettre l’accent sur les reformes pour l’amélioration du climat des affaires et pour l’émergence d’un secteur privé national toujours plus dynamique, notamment avec le soutien de nos champions nationaux et de nos PME, au travers du lancement prochain du GUDE", a promis le Chef du gouvernement.

Après avoir rappelé que les entreprises et les entrepreneurs de Côte d’Ivoire constituent un partenaire indispensable à l’action du Gouvernement et à la réussite d’une nation toujours plus prospère et solidaire, fondée sur la vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier Ministre a estimé qu’ensemble, pouvoirs publics et secteur privé, doivent en permanence partager leurs analyses, identifier leurs enjeux tant locaux que continentaux et définir les meilleures solutions pour accélérer encore la dynamique de développement économique et la création d’emplois pour la jeunesse ivoirienne.

Patrick Achi a exprimé ses sincères remerciements au secteur privé, non seulement pour sa participation, une seconde fois, au séminaire gouvernemental après celui d’avril 2021, mais surtout pour son approche résolument constructive et la qualité de ses apports. Á en croire le Premier Ministre, au terme des travaux, deux documents stratégiques seront soumis au Chef de l’État : d’une part, un bilan de l’action gouvernementale 2022, et d’autre part, une matrice des livrables prévus pour 2023.

"Ces deux documents constituent la réponse du Gouvernement aux instructions de SEM le Président de la République, qui met au cœur de ses principes de gestion publique, l’ambition de performance et l’exigence de redevabilité", a-t-expliqué. "L’engagement cohérent, constant et collectif du Gouvernement permettra aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de constater que nous sommes en mission, conformément aux attentes du Chef de l’État, SEM. Alassane Ouattara, au plus près de leurs réalités, dans l’unique objectif d’obtenir des résultats ! Pour changer leur quotidien, face aux défis du présent. Pour accélérer leur avenir. Pour faire grandir le rayonnement retrouvé de notre si belle Côte d’Ivoire", a affirmé le Chef du gouvernement.

Le Mot de clôture du Premier Ministre Patrick Achi

Au terme de ces deux jours de travail approfondi et de débats fructueux, je veux en clôture de notre séminaire, remercier chacune et chacun des membres du Gouvernement et les féliciter pour la concision de leurs présentations, la qualité de nos échanges et la pertinence des actions prévues pour l’année 2023.

Je voudrais également exprimer mes très sincères remerciements au secteur privé, pour avoir accepté de participer une seconde fois à notre séminaire gouvernemental, mais surtout pour son approche résolument constructive et la qualité de ses apports.

Les entreprises et les entrepreneurs de Côte d’Ivoire constituent un partenaire indispensable à l’action du Gouvernement et à la réussite d’une nation toujours plus prospère et solidaire, fondée sur la vision 2030 du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara.

Ensemble, pouvoirs publics et secteur privé, nous devons en permanence partager nos analyses, identifier nos enjeux tant locaux que continentaux et définir les meilleures solutions pour accélérer encore notre dynamique de développement économique et la création d’emplois pour notre jeunesse !

Au terme de nos travaux, nous allons soumettre au Chef de l’État, deux documents stratégiques :



- D’une part, un bilan de l’action gouvernementale 2022 ;

- D’autre part, une matrice des livrables prévus pour 2023.

Ces deux documents constituent la réponse du Gouvernement aux instructions SEM le Président de la République, qui met au cœur de ses principes de gestion publique, l’ambition de performance et l’exigence de redevabilité.

"Les progrès enregistrés en 2022 vont s’accélérer"

Nos analyses communes, nous permettent d’ores et déjà de définir une série d’ajustements pour amplifier l’efficacité de notre action. Ainsi, nous allons :

1. Réaliser désormais à chaque Conseil de Gouvernement un point sur les projets en difficulté, afin d’améliorer nos taux d’exécution ;

2.Mettre l’accent sur la préparation des projets, notamment à travers une meilleure intégration des indemnisations dans le financement des projets ;

3. Élaborer une matrice des réformes à réaliser pour mieux planifier, par trimestre, les textes à examiner en Conseil de Gouvernement et des Ministres ;



4. Mettre les décaissements au cœur du dispositif de suivi, en prenant notamment en compte les établissements publics nationaux, dans la continuité des efforts en cours au niveau de l’Administration centrale.



5. Réaliser un rapport trimestriel de mise en œuvre des feuilles de route découlant de ce séminaire et qui sera soumis au Conseil de Ministres.

6. Intensifier enfin la communication sur l’action gouvernementale. Cela impliquera un engagement plus fort et régulier des ministres sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux. Afin de mieux expliquer notre cap, mieux valoriser nos multiples réussites, mieux partager notre ambition pour l’avenir des Ivoiriens.

A cet égard, le bilan détaillé qui sera produit, ainsi que la matrice des livrables en 2023, feront l’objet d’une large diffusion qui permettra aux membres du Gouvernement de s’impliquer dans les échanges avec la population.

Nous continuerons, Monsieur le Président du patronat, chers membres du secteur privé, de mettre l’accent sur les reformes pour l’amélioration du climat des affaires et pour l’émergence d’un secteur privé national toujours plus dynamique, notamment avec le soutien de nos champions nationaux et de nos PME, au travers du lancement prochain du GUDE. Les progrès enregistrés en 2022 vont s’accélérer, avec notamment l’adoption future d’une réforme fiscale qui tracera le cadre d’évolution de la réglementation pour les trois à cinq ans à venir.



L’engagement cohérent, constant et collectif du Gouvernement permettra aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de constater que nous sommes en mission, conformément aux attentes du Chef de l’État, SEM. Alassane Ouattara, au plus près de leurs réalités, dans l’unique objectif d’obtenir des résultats ! Pour changer leur quotidien, face aux défis du présent. Pour accélérer leur avenir. Pour faire grandir le rayonnement retrouvé de notre si belle Côte d’Ivoire ! C’est sur ces mots de motivation et de détermination, en réitérant mes félicitations aux membres du Gouvernement comme à ceux secteur privé, que je déclare clos ce séminaire sur l’action gouvernementale 2022 et 2023.

Je vous remercie.

