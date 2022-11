Côte d'Ivoire: Emmanuelle Keita, Fan N°1 d’ Emma Lohoues?

Emmanuelle Keita et Emma Lohoues sont deux influenceuses ivoiriennes très suivies sur les réseaux sociaux au point que leurs fans respectifs n'hésitent pas à les comparer parfois.

Des fans d' Emma Lohoues chahutent Emmanuelle Keita

Emmanuelle Keita a plusieurs cordes à son arc. Directrice artistique, égérie de marques, influenceuse, cheffe d'entreprise, l'ancienne actrice de la série à succès "Class'A" ne finit pas de tisser sa toile. Toutefois, quoi que grande créatrice de contenus, elle est accusée de plagiat par des fans d’Emma Lohoues.

« Emma crée Empire 17… l’autre vient créer Empire (sans adresse, sans numéro Siret en France) ; Emma a mangé à Beef Cut… l’autre fait cotiser ses fans pour aller manger à Beef Cut aussi ; Emma a son chien qui s’appelle Fendi, l’autre n’a jamais eu de chien. Aujourd’hui, elle snape que sa maman a un chien qui s’appelle Dior ; on a fait sac à main pour Emma, l’autre est allée pleurer pour avoir choupompom ; Emma a son émission, l’autre va sur son Insta écrire ‘’tic tac mon émission arrive. Emma Lohoues, nous tes fans, on est petit. Ta vraie et unique fan s’appelle EK… c’est de ça qu’il s’agit », ironise un fan de Emma Lohoues.

En effet, il faut dire que les deux influenceuses semblent ne pas être en odeur de sainteté. Leurs fans respectifs ne se font pas prier, non plus, pour les opposer sur la toile. Au cours d'une récente interview accordée à Actupeople, EK n'a pas voulu en dire plus sur ses rapports avec l'ex-copine d'Arafat DJ. "Ça ne m’intéresse pas de parler de cette comparaison que les fans font entre moi et Emma Lohoues. Je ne veux pas qu’on cite le nom des personnes que je ne fréquente pas dans mes interviews. C’est une guerre froide entre les fans. Donc il faut poser la question aux fans. Moi ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas envie de parler de cette dame", a lancé l'ancienne compagne de Peter 007.

Rita Sorgho www.afrique-sur7.ci