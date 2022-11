Côte d'Ivoire-Affaire 46 soldats : Kandia Camara brise le silence

Au cours d'un échange avec les sénateurs, Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, s'est prononcée sur l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. La mairesse d'Abobo a affiché sa sérénité.

Côte d'Ivoire : Kandia Camara croit à la libération des 46 soldats ivoiriens

Cela fait cinq mois que des soldats ivoiriens ont été interpellés par les autorités maliennes. Au départ, 49 militaires de Côte d'Ivoire avaient été arrêtés par le pouvoir d'Assimi Goïta. Puis les trois femmes issues de ce contingent ont été libérées. À ce jour, 46 soldats demeurent emprisonnés à Bamako.

Kandia Camara, qui a rencontré les sénateurs ivoiriens le lundi 14 novembre 2022, a fait savoir que les détenus seront bientôt libérés. "Toutes les démarches sont menées comme vous le suivez. Nous savons que vous êtes informés de toutes les rencontres qui ont eu lieu. Que ce soit à Bamako où plusieurs missions ont été effectuées par plusieurs chefs d’État. Le secrétaire général des Nations unies et le chancelier allemand sont tous impliqués pour la libération des 49 soldats qui étaient en mission de la sécurisation de la base allemande à Bamako", a confié la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora.

Puis l'ancienne ministre de l'Éducation nationale a rappelé aux sénateurs que "la Côte d’Ivoire a plus de 900 soldats sur le sol malien notamment dans le nord du Mali en tant que MUNISMA". "C’est dans le cadre de la MUNISMA que nous avons plus de 900 soldats au Mali pour venir en aide, en assistance à ce pays frère qui est en difficulté à cause de la situation sécuritaire qui est très préoccupante", a ajouté la mairesse d'Abobo.

Récemment, Alassane Ouattara a rejeté un projet d'accord proposé par la transition malienne dans le cadre de la libération des soldats ivoiriens. Le pouvoir d'Assimi Goïta exige un "pacte de non-agression" de la part de la Côte d'Ivoire.