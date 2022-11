Révision de la liste électorale à Agboville: Le RHDP sonne la mobilisation

En prélude au lancement de la révision de la liste électorale en Côte d’Ivoire, Dr Aka Koffi Charles, secrétaire départemental du RHDP Agboville sous-préfecture, a mis en mission, le mardi 15 novembre 2022, les responsables de base. L’objectif est de les amener à faire enrôler le maximum d’électeurs pour la réussite de l’opération qui débute le 19 novembre sur l’ensemble du territoire national, pour s’achever le 10 décembre prochain.

Agboville-RHDP: Dr Aka Koffi Charles s’engage à enrôler 1500 nouveaux majeurs sur la liste électorale

« La révision de la liste électorale est une opération très importante dans la vie de tout parti politique. Et, nous avons le devoir au RHDP de faire en sorte qu’il y ait le maximum de personnes avec nous. Qu’il s’agisse de nos militants ou de sympathisants. Donc, les 3 semaines à venir seront déterminantes pour nous avant les élections de 2023. Dans notre département, l’objectif qui nous a été fixé est de faire enrôler 910 nouveaux majeurs. Mais, l’objectif qu’on nous a donné là, moi j’estime qu’il est petit. Oui ! Pour moi, c‘est petit. C’est pourquoi, je voudrais qu’on se fixe comme objectif 1500 nouveaux majeurs. C’est-à-dire, les nouveaux électeurs mais aussi des personnes qui ne se sont jamais inscrites sur une liste électorale », s’est engagé le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, lors d’une rencontre qu’il a eue, à Agboville avec les secrétaires de zone et de section, ainsi qu’avec les présidents de comité de base.

À cet effet, les dispositions de la révision de la liste électorale, notamment le mode opératoire et l’importance du processus ont été expliqués aux participants. « L’une des grandes innovations de cette révision de la liste électorale est l’enrôlement en ligne. Il est réservé exclusivement aux personnes déjà inscrites sur la liste électorale qui souhaiteraient changer de lieux de vote, sans se rendre physiquement dans un centre de recensement. Ce qui constitue un gain de temps pour le requérant qui choisit cette option via l’application spécifique dénommée : "CEI2022", téléchargeable sur App Store(Apple) et Google Play(Android) », avait annoncé le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Coulibaly Kuibiert, le mardi 11 octobre dernier, au cours d’une session d’échanges avec les partis et groupements politiques à Abidjan-Cocody.

Dr Aka Koffi Charles a saisi l‘occasion pour inviter ses collaborateurs à redoubler d’ardeur et d’effort sur le terrain afin de susciter la participation plus accrue des populations à ce processus. « Le défi qui nous attend est de faire enrôler le maximum d’électeurs pour notre parti, le RHDP. Aussi, voudrions-nous montrer à la direction du parti que, à Agboville, la mentalité a changé. À Agboville, les gens ont compris que le RHDP est un parti de rassemblement. Mais, surtout un parti qui est porteur de développement », a rappelé le secrétaire départemental du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix à Agboville sous-préfecture.

« Chers militants, le travail que fait le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement est en train de donner un nouveau visage à la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, je vous demande d’aller partout sensibiliser les populations et particulièrement les habitants de notre sous-préfecture à comprendre qu’il est important que nous puissions soutenir notre leader à terminer ce qu’il a commencé », a exhorté le médecin de santé publique, Dr Aka Koffi Charles.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.