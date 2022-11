Bamba Alex: "Le Taekwondo ivoirien signe son grand retour avec Me Jean Marc Yacé"

La marche ascensionnelle vers de nouveaux lauriers continentaux et mondiaux, a repris à la fédération de Taekwondo. Fini les tribulations électorales. La clarté lunaire éclaire à nouveau le village Ivoire. Les maîtres et les élèves ont-ils, mis fin, aux querelles intestines et de générations. Désormais, place nette est faite à la compétition. En ligne de mire, la conquête des médailles dans ‘’l’underground’’ des salles mythiques où se déroulent les combats de la suprématie et de la dignité.

Me Jean-Marc Yacé: porter encore plus haut l'étendard du Taekwondo ivoirien

Assurément, quelque chose est en train de se passer au niveau du Taekwondo ivoirien. Après sa brillante élection-légitimation à la tête de la fédération ivoirienne de Taekwondo (FITKD), l’homme-orchestre et premier magistrat de la plus mythique et prestigieuse des communes ivoiriennes, dont les actions nombreuses et multiformes mettent Cocody sous les feux de la rampe, les grands chantiers du Taekwondo ivoirien déjà médaillé au niveau Olympique et à l’international, ont démarré sur les chapeaux de roue. Ainsi, Jean-Marc Yacé confirme-t-il son brio et son esprit managérial sans conteste. L’objectif affiché est de faire de la FITKD, la plaque tournante du Taekwondo en Afrique.

Ce rêve caressé par ses prédécesseurs (Gl Gaston Ouassenan Koné 7e Dan, fondateur de la FITKD en 1973 ; Me Michel Kangah Atchinkwassy fondateur de l’Union Africaine de Taekwondo en 1882 ; Me Edmond Zégbehi Bouazo 6e Dan, président de la FITKD de 1979 à 1988 ; Me Arsène Zirignon 6e Dan, président de la FITKD de 1988 à 1991 ; Me Jules Tonga 5e Dan, président de la FITKD de 1993 à 1995 ; le Gd Me Coulibaly Siaka Minayaha 8e Dan, président de la FITKD de 1995 à 2001 et de 2005 à 2009 ; Me Yao Touré Albert 5e Dan, président de la FITKD de 2001 à 2005 et Me Daniel Cheick Bamba 7e Dan, président de la FITKD de 2009 à 2021).

Le Taekwondo signe son grand retour sous la maestria de Me Jean Marc Yacé

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre avec Me Jean Marc Yacé 5e Dan, pratiquant de cet art martial depuis l’âge de 12 ans. C’est un Homme qui connaît donc parfaitement sa discipline, son histoire, ses hommes ainsi que ses forces et ses faiblesses. Sa qualité de Maire de Cocody et d’homme d’affaires averti, Directeur général d’EOLIS au carnet d’adresses fourni, sont des atouts majeurs qui lui permettent d’atteindre les nobles ambitions de la FITKD. Pour de nombreux observateurs, Jean-Marc Yacé est dans sa saison de gloire. Ce rayonnement devrait naturellement rejaillir sur le dynamisme et la vitalité du Taekwondo ivoirien tout comme le charme de sa fille Olivia sacrée de 2e Dauphine de Miss Monde 2021. Déjà les taekwondo ins sont en ordre de bataille derrière Me Yacé qui débuta d’ailleurs sa carrière professionnelle en 1981 dans l’armée ivoirienne.

C’est dire que faisant le pont entre les différentes générations des pratiquants, il saura inculquer la discipline, l’application et l’engagement nécessaires à la réalisation de son ambitieux programme d’activité dont la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Aussi, le président de la FITKAD a-t-il carte blanche et plein soutien de ses pairs pour la densification des compétitions au niveau national telle que : le championnat national individuel et par équipes, l’open féminin, l’open international d’Abidjan, le championnat national cadets et juniors, le championnat inter-entreprises, la coupe militaire et para-militaire, la coupe de l’ambassadeur de Corée etc. Le Taekwondo signe son grand retour sous la maestria de Me Jean Marc Yacé.

Par Bamba Alex Souleymane

Journaliste

Expert-Consultant.