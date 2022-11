Qatar 2022: Comment New World TV rafle la diffusion devant Canal +

Canal + n'a pas eu les droits de diffusion du Mondial Qatar 2022. Le groupe français a été coiffé au poteau par New World TV, a confié son directeur général.

Qatar 2022 : Canal + a soumissionné, mais...

"Les chaines Canal + Sport ne disposent pas des droits de retransmission des matchs de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022", avait-on appris dans un communiqué officiel publié par le groupe français.

Ce qu'il faut savoir, c'est que Canal + a bien voulu s'approprier les droits de la diffusion de la compétition de football la plus prestigieuse du monde. Seulement, la chaine de télévision généraliste a été devancée par un concurrent sérieux, en l'occurrence New World TV.

"On a vraiment soumissionné et on a même proposé un montant supérieur à celui de 2018 (année durant laquelle Canal+ diffusait la compétition, NDLR). Malheureusement, un autre soumissionnaire a proposé beaucoup plus que nous- c’est vraiment beaucoup plus- et on ne pouvait pas s’aligner", a expliqué Aziz Diallo, le directeur général de Canal + Côte d'Ivoire.

Canal + a vite fait de trouver une solution en proposant les 64 matchs du Mondial Qatar 2022 en direct et en langue anglaise. Les téléspectateurs pourront suivre les 64 rencontres sur les chaines de l'English pack DSTV.