Côte d'Ivoire: Comment Agboville a vécu la journée nationale de la paix

La 26e édition de la journée nationale de la paix a été célébrée, le mardi 15 novembre 2022, à Agboville dans la ferveur. Elle a démarrée dans la matinée par une marche populaire suivie d’une séance de fitness. Les participants, avec à leur tête le préfet de région Sihindou Coulibaly, ont ensuite planté des arbres le long de la voie triomphale du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Agboville : Un match de gala pour célébrer la fraternité entre les populations et les forces de l’ordre

« Aujourd’hui, nous avons planté 583 plants. Ce qui se fait pour le boulevard principal se fera sur toutes les grandes voies de la ville d’Agboville. Tout le monde doit jouer sa partition parce que c’est important pour chacun de nous, de planter un arbre afin de lutter contre réchauffement climatique », s’est exprimé le préfet Sihindou Coulibaly. Et d’ajouter : « Des bailleurs de fonds veulent investir à Agboville mais dans un cadre paisible. C’est dans un cadre agréable qu’ils pourront le faire. Et, c’est ce cadre-là que nous sommes en train de construire petit à petit. La direction générale de Côte d’Ivoire Tourisme m’a confié que suite à leur passage ici qu’Agboville sera inscrite bientôt dans leur calendrier de destination touristique. Le tourisme comme vous le savez est créateur d’emplois… », a annoncé fièrement Sihindou Coulibaly, en présence de Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’ Agboville, de Sylvie Coulibaly Loua et de Kouassi N’Tayé, respectivement directrice régionale des Sports et directeur des Eaux et Forêts de l’Agnéby-Tiassa.

La célébration officielle de la journée nationale de la paix s’est déroulée, le 15 novembre à Duékoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire autour du thème : "Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l’avenir". Ayant pris part au planting d’arbres couplé à la séance de sport, Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’Agboville s’est dit heureux de la fraternité qui règne entre les populations. « Je pense que nous sommes en train de vivre tout un symbole. Le symbole de la Côte d’Ivoire nouvelle qui doit marcher, qui doit avancer mais avec tous ses fils et filles sans aucune distinction d’ethnie, d’appartenance politique, de rang social, d’obédience religieuse. La Côte d’Ivoire a pour vocation d’être la terre de l’espérance, le modèle de l’espérance promise à l’humanité. Et, pour y arriver, il faut qu’on soit ensemble. Agboville est train de faire peau neuve, la ville est en train de s’embellir. Nous disons merci à nos autorités. Nous les religieux disons qu’il ne suffit pas d’avoir une belle ville, nos cœurs aussi doivent être beaux. De beaux cœurs dans une belle ville. Notre ville devient de plus en plus propre, nos cœurs aussi doivent devenir de plus en plus propres. Un cœur propre dans une ville propre pour une Côte d’Ivoire en marche », a déclaré le prélat qui avait à ses côtés, l’imam de la mosquée centrale, Diarra Ibrahim Khalilou, et le Très révérend Anthony Beugré Hearle, surintendant de l’église méthodiste du district d’ Agboville.

L’autre temps fort de la journée, a été la rencontre de football dotée du trophée de la paix et de la cohésion sociale du 15 novembre 2022. Match de gala qui a enregistré la victoire de la formation des populations civiles (corps préfectoral, chefs de services et guides religieux) face aux forces de défense et de sécurité(FDS). 4≠1 est le score final de la rencontre qui a eu pour parrain le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.