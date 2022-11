Qatar - Equateur: Enner Valencia signe le premier but du mondial 2022

C’est sur pénalty qu’ Enner Valencia ouvre le score pour l'Equateur face au Qatar et marque le premier but de la Coupe du Monde 2022. C’était à la 15e minute de jeu alors que l'attaquant Équatorien s’est vu refuser un premier but à la 2e minute.

Coupe du Monde 2022: Valencia, le capitaine équatorien, entre dans l’histoire du Mondial

Le premier but du Mondial 2022 revient à l'Equateur. Lancé dans le dos de la défense qatarienne, Enner Valencia a effacé le gardien Al-Sheeb qui l'a heurté de manière irrégulière. Dans la foulée, l'attaquant équatorien s'est chargé de transformer le penalty (15e).

Le buteur s’offre même un doublé et permet à son pays de prendre le large à la 31e minute dans ce match d’ouverture d’une 22e édition de la Coupe du Monde, la première au Moyen Orient et dans le Monde arabe.

Almoez Ali était tout proche de réduire l’écart de la tête sur l’ultime action de cette première période, mais il n’a pas réussi à dominer le ballon sur ce centre venu de la droite. La meilleure et surtout la seule vraie occasion qatarie dans ce match d’ouverture.

L’homme de ce match au moment où nous mettions sous presse cet article, c’était évidemment Enner Valencia, à la première mi-temps.