The Bachelor : Plus que 5 candidates pour conquérir Joel Williams

L’émission The Bachelor Afrique francophone a vu son 7e épisode le samedi 19 novembre 2022. La télé-réalité animée par la ravissante influenceuse Emma Lohoues fait parler d’elle à chaque diffusion. Après sept épisodes, The Bachelor est toujours indécis. Qui de Nadia ou Riane va remporter cette course amoureuse ?

The Bachelor : Sentiment partagé entre Nadia et Riane ?

Depuis son premier épisode, le samedi 15 octobre 2022, l’émission diffusée sur Canal+ Pop et animée par une personnalité de la trempe d’Emma Lohoues fait couler beaucoup d’encre. Chaque détail de cette télé-réalité ne peut passer inaperçu.

Actuellement, les projecteurs paraissent bien braqués sur la douce et réservée Riane âgée de 27 ans et femme d’affaires, mais aussi sur celle qui ne passe pas inaperçue depuis les premiers instants de l’émission, la mystérieuse esthéticienne d'origine nigérienne Nadia.

On note qu'il y a une connexion entre ‘’The Bachelor’’ ces deux charmantes candidates.

The Bachelor : Plus que cinq candidates en lice

20 candidats au départ il ne reste plus que cinq concurrentes. Qui d’entre elles sera l’heureuse élue du cœur de The Bachelor ? Si on s'en tient à l'attitude du Bachelor, Riane et Nadia sont bien parties. Elles semblent avoir une longueur d’avance.

Altea, chef d’entreprise est sortie de la course. La compétition s’annonce encore plus rude. L’audacieuse Stefanel, mannequin âgée de 24 ans, fait partie de ces candidates qui osent. Elle croit fermement à sa victoire et entend mettre les petits plats dans les grands pour le prochain épisode.

The Bachelor, 35 ans et Ivoirien, est homme d'affaires, entrepreneur-journaliste. Joël Williams est la grande star de cette émission télé-réalité. L’épisode 8 est prévu pour le samedi 26 novembre 2022 à partir de 20h30 sur Canal+pop.

Mariam Ouattara rédacteur : afrique-sur7.ci