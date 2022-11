Plateau : Le Conseil municipal offre une sortie détente aux personnes du 3e âge

Le Conseil Municipal du Plateau, avec à sa tête l’Honorable Jacques EHOUO, a organisé le samedi 19 novembre 2022, une sortie détente et touristique au jardin Botanique de Bingerville, au profit des membres de l’Union des Retraités Résidents du Plateau et Personnes du 3ème âge (U2RP).

Jacques Ehouo aux côtés des retraités résidents au Plateau

Cette sortie a été ponctuée par plusieurs activités sportives, ludiques et médicales. Parcours de santé, danses, examens médicaux (contrôle de la tension et de la glycémie) et conférences ont meublé cette journée. Dr KONAN, Nutritionniste à l’Institut National de Santé Publique a notamment animé une conférence sur le thème « L’Alimentation des personnes du 3ème âge » et de Madame GNAHOUA, Présidente de l’ONG IVOIRIAN ASSOCIATION FOR HEALTH PROMOTION UK (IAHPUK) au profit des membres de l’association U2RP.

Ouvrant la série des allocutions, le Président du comité d’organisation, Dr Amian Antoine, a tenu à souhaiter la bienvenue à toute l’assemblée et a remercié l’Honorable Jacques EHOUO et le Conseil Municipal du Plateau pour tout le soutien qu’ils apportent aux retraités et personnes du 3ème âge de leur commune.

S’exprimant à sa suite, Madame Nébé GBA, Présidente de l’U2RP, a exprimé sa satisfaction à l’endroit du Premier Magistrat de la commune du Plateau, pour l’attention particulière qu’il porte aux personnes âgées et l’a remercié d’avoir toujours soutenu les initiatives prises par l’union en vue de participer à l’épanouissement des personnes du 3ème âge.

Pour sa part, M. Boubacary DOUMBIA, conseiller municipal, s’exprimant au nom du Député Maire de la commune du Plateau, a d’entrée, remercié tous les participants qui ont fait le déplacement et les a invité à respecter les différents conseils prodigués par les intervenants, qui les aideront sans doute à avoir une bonne hygiène de vie.

Avant de clôturer la sortie, un don de kit contenant un glucomètre, un tensiomètre… a été fait par l’ONG IVOIRIAN ASSOCIATION FOR HEALTH PROMOTION UK, en faveur de l’Union des Retraités Résidents du Plateau et personnes du 3ème âge.

Il faut préciser que le Conseil Municipal du Plateau dans sa politique sociale en faveur des personnes âgées, organise chaque samedi, un parcours santé, une distribution de kit alimentaire chaque trimestre et assure la prise en charge quotidienne de leurs médicaments.