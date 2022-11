Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé pointe pour la dernière fois à la CPI

Mardi 22 novembre 2022, Charles Blé Goudé s'est rendu pour la dernière fois à la CPI (Cour pénale internationale) avant son départ pour la Côte d'Ivoire. L'ancien détenu de la prison de Scheveningen s'y est rendu pour pointer.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé fait ses adieux à la CPI

Charles Blé Goudé foulera le sol ivoirien le samedi 26 novembre 2022. L'homme politique ivoirien a obtenu l'autorisation du pouvoir d'Alassane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire après près de dix années d'absence. Le 24 octobre 2022, le docteur Saraka Patrice, le porte-parole du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a annoncé la nouvelle du retour de son mentor.

"En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente qu'il a été convenu, avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022", avait dit le proche de Blé Goudé.

Tout est donc fin prêt pour le retour de l'ancien patron de la galaxie patriotique à Abidjan. Cependant, ce dernier continue de se soumettre aux exigences de la Cour pénale internationale. C'est ainsi que le mardi 22 novembre 2022, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo s'est rendu à la CPI afin de pointer pour la dernière fois.

Il faut dire que Charles Blé Goudé avait pour obligation de pointer deux fois par semaine, notamment le mardi et vendredi. La nouvelle a été donnée par la productrice de cinéma Hanny Tchelley, proche du fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples.