Burkina : Le Premier ministre participe à un sommet contre le djihadisme

Me Appollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, le Premier ministre du Burkina Faso, participe au Sommet des chefs d'État de l'Initiative d'Accra le mardi 22 novembre 2022. C'est ce que rapporte une note de la Primature burkinabè.

Dans le cadre de la lutte contre les violences djihadistes perpétrées dans la zone du Sahel, Me Appollinaire Joachimson Kyelem de Tambala s'est envolé pour Accra, la capitale de la République du Ghana. Le Premier ministre du Burkina représentera le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré lors du Sommet des chefs d'État de l'Initiative d'Accra, informe la Direction de la communication de la Primature (DCRP) dans un communiqué.

La Primature burkinabè précise que "l’objectif de ce forum est de renforcer la coopération entre les pays membres de l’Initiative d’Accra, en vue de contrer la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du golfe de Guinée".

Par ailleurs, il faut rappeler que l'Initiative d'Accra a été lancée en 2017 par les pays du golfe de Guinée, avec en ligne de mire le partage de renseignements, la formation du personnel et la mise sur pied d’opérations militaires conjointes transfrontalières. Les pays membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Cependant, le Mali, le Niger et le Nigeria ont rejoint le forum.