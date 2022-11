VIH- Tuberculose : l'ONG Alliance Côte d’Ivoire lance une campagne sur les Droits Humains

En dépit des efforts gouvernementaux engagés pour tenter de réduire significativement ces maladies, le VIH- SIDA et la Tuberculose restent des problèmes de santé majeurs en terre ivoirienne. Et l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, elle, n'entend pas démordre. Ce, en choisissant de miser sur le respect des droits humains, qui , à en croire ses premiers responsables, constitue l’un des enjeux stratégiques de la réponse au VIH et à la tuberculose.

L'ONG Alliance Côte d’Ivoire se dresse contre le VIH et la tuberculose

« Ce sont des personnes qui sont facilement stigmatisées, rejetées par rapport à leur maladie et peuvent même perdre leur emploi et se retrouver dans une réelle situation de vulnérabilité. Plutôt que de rejeter les personnes, nous encourageons plutôt la population à soutenir les personnes qui sont confrontées à ces maladies afin de mettre fin au VIH et à la tuberculose dans nos communautés », a indiqué Dr Coulibaly, Directrice Exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire.

C'était lors de la conférence de presse de lancement de la deuxième édition de sa campagne sur les droits humains, déroulée le mardi 08 novembre 2022 à Abidjan.

Cette campagne, précise Dr Coulibaly Madiarra, s’articulera autour de plusieurs activités . Notamment, celles de sensibilisation de proximité de masse sur les Droits Humains, en lien avec le VIH, la tuberculose, le Covid-19 et les violences basées sur le genre, en direction des populations en général, et des populations vulnérables en particulier.

Si celà peut paraître négligeable, pour Dr Coulibaly, le respect des droits humains constitue l’un des enjeux stratégiques de la réponse au VIH et à la tuberculose, notamment par la réduction de la stigmatisation et de la discrimination, la promotion et ‘application de la loi VIH, la documentation des cas de violence, la prise en charge juridique, la promotion des activités de prévention et la prise en charge.

A en croire Madame Ahua Julienne, responsable communication de Alliance Côte d’Ivoire, cette campagne 2022 sera meublée par biens d'articulatios. Entre autres, des journées commémoratives des 16 jours d’activisme sur les violences basées sur le genre, la Journée mondiale de lutte contre le Sida et la Journée mondiale des droits humains . Des activités qui , selon Madame Ahua, visent à promouvoir davantage la sensibilisation sur le VIH-SIDA et la Tuberculose de même qu'au renforcement du plaidoyer pour un environnement favorable.

Qui plus est, la campagne de 2022 sera l'occasion pour l'ONG Alliance Côte d'Ivoire de communiquer sur les résultats enregistrés dans le cadre de l’observatoire, ainsi que faire la promotion des interventions de l’ONG en faveur des personnes vivant avec le VIH à travers des programmes pour adolescents et jeunes. Enfin, l'édition 2022 de la campagne des droits humains servira de cadre pour l'ONG Alliance Côte d'Ivoire d'apporter une contribution aux acteurs étatiques pour la célébration des journées commémoratives.

Alliance Côte d’Ivoire, faut-il le souligner, œuvre pour une réponse communautaire durable aux besoins des populations en matière de santé et de développement. Elle a pour objet de soutenir les communautés dans leurs actions de lutte contre le VIH, la tuberculose et les autres pandémies éventuelles ainsi que des droits humains.