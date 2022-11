France: Le rappeur Booba devient milliardaire grâce à Youtube

S’il y a un rappeur français qui a pu traverser les générations, c’est bel et bien Booba. Véritable phénomène du rap français, le Duc de Boulogne devient enfin milliardaire en nombre de vues sur Youtube après 25 ans de carrière.

Booba ou les chiffres impressionnants

Les années passent, mais le talent de Booba reste intact. Grâce à sa résilience, à sa capacité d’adaptation, le Duc de Boulogne garde son statut de figure iconique du rap français. Adulé, adoubé et enlacé par des millions de fans, Booba est sans doute le rappeur le plus populaire en France. La preuve, l’artiste est très suivi sur les réseaux sociaux notamment sur Youtube où il est devenu milliardaire en termes de vues.

En effet, le rappeur cumule 2,3 milliards de vues sur Youtube avec ses vidéos. Son audio de DKR affiche 84 millions de vues alors que "Validée" cumule 86 millions de vues; « 92i Veyron » est à 88 millions vues. Ses singles «Mona Lisa » avec 78 millions; « Petite Fille », 76 millions de vues. Ajoutons aussi « Friday » qui dépasse les 54 millions. Encore une fois, Booba a de quoi être fier de sa réussite. Il a plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Cette réussite, le B20 ne le doit qu'à son travail acharné comme il le proclame.

«Faut savoir se renouveler, mais ce n’est pas quelque chose de scolaire, c’est au feeling. Même quand tu te renouvelle, tu ne le sais pas vraiment, et tu ne sais pas si ça va marcher. L’adaptation, c’est la survie. Il faut devenir CR7. Oublier tout ce qui est médias, … Travail, travail, travail. Fais en sorte d’être le plus fort. Comme à la boxe : même si tu n’as pas le bon management, mais que tu fais sensation à chaque fois, que tu mets les mecs K.O. au premier round, un jour où l’autre, ils seront obligés de suivre », a déclaré Booba.

Pour rappel, le natif de Boulogne-Billancourt totalise plus de 50 singles en or. Il se place dans le Top 5 des rappeurs français qui ont vendu le plus d’albums avec près de 3 millions de ventes.