Sommet Creative Africa Nexus (Canex): La Côte d'Ivoire accueille le monde culturel

La Côte d’Ivoire reçoit du 25 au 27 novembre 2022, le Sommet Creative Africa Nexus (Canex), un carrefour de rencontres et d'échanges entre secteur culturel et les potentiels financiers.

La Côte d’Ivoire, premier pays francophone à accueillir le sommet du Canex

Le Sommet Creative Africa Nexus (Canex) permettra aux acteurs du secteur culturel de présenter leurs projets et de rencontrer de potentiels financiers.

Le 12 août 2022, ils étaient plus d’une centaine d’opérateurs culturels à avoir pris d’assaut le Musée des civilisations de Côte d’Ivoire sis au Plateau, pour une rencontre avec les premiers responsables de la Banque Afreximbank, avec à sa tête, Alain-Thierry Mbongue, chef de Mission Francophone de la Banque Africaine d'Import-Export (AfreximBank).

Cette rencontre avait été initiée par la ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck. Elle a servi à préparer l’évènement d’envergure que représente le Canex.

Canex : Un rendez-vous continental des Industries créatives et culturelles

La ministre Françoise Remarck s'était félicitée, au nom du gouvernement de Côte d’Ivoire, de l’organisation de ce salon africain, une première pour un pays francophone.

La patronne de la Culture ivoirienne a indiqué que le Canex permettra aux acteurs de présenter leurs projets, de rencontrer de potentiels financiers et que ce rendez-vous est important pour les Industries Créatives et Culturelles.

‘’Les Icc sont un secteur créateur d’emplois et en particulier pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Nous avons la responsabilité en tant que Gouvernement de faire la promotion des chaînes de valeurs des différents secteurs de la culture ou de tous les secteurs de la culture et de proposer des projets structurants et pérennes pour une frange de la population la plus nombreuse’’, a-t-elle fait savoir.

Quant à Safiatou Traore, Manager Intra African Trade Initiative, Iati, a fait une présentation du Canex, de ses atouts et des opportunités offertes aux acteurs des Industries créatives et culturelles (Icc).

La Côte d’Ivoire et Afreximbank sont totalement mobilisées pour faire de cet événement, un réel lieu de réseautage au bénéfice des opérateurs culturels des ICC africaines et de la diaspora. Les inscriptions sont gratuites et toujours ouvertes via le site web : www.canex.africa.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci