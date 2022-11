Mondial 2022: Rigobert Song explique pourquoi André Onana a lâché le Cameroun

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, s’est prononcé sur le départ du gardien de but, André Onana, en pleine coupe du monde. Ce qu’il a dit.

Rigobert Song : ‘’Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté‘’

Le gardien camerounais André Onana a quitté la sélection peu avant la rencontre entre le Cameroun contre la Serbie comptant pour la deuxième journée du Mondial 2022.

Selon la presse occidentale, il y a eu des tensions entre le gardien et le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, en ce qui concerne le modèle de jeu. Samuel Eto'o, président de la Fécafoot, a tenté de calmer tout le monde et de retenir le portier. Mais André Onana a décidé de quitter la sélection nationale.

En conférence de presse d’après match, ce lundi, Rigobert Song s’est prononcé sur le sujet. « Je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur. Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C'est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l'équipe (...) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe», a-t-il confié.

Pour le sélectionneur camerounais, le travail en équipe est très important que les intérêts de l’individu car il faudra rester concentré jusqu’au bout.

«Vous devez vous assurer que l'équipe prime sur l'individuel. Je lui ai demandé d'attendre et nous verrons s'il va rester avec nous. Il faudra qu'il revienne dans les règles. L'équipe est plus importante que les intérêts de l'individu (...) Bien sûr, le poste de gardien est important et c'est un joueur important, mais nous sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe soit la plus importante (...) Il faut s'adapter à la discipline de l'équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous demandons à cette équipe, je pense qu'il faut se retirer et prendre ses responsabilités. L'équipe est plus importante que les individualités. J'accepte la responsabilité de la décision », déclare le sélectionneur du Cameroun.