Côte d'Ivoire : Le CNDH réaffirme son soutien aux personnes handicapées

La Journée internationale des personnes handicapées, est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde depuis 1992. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Cette année encore, la Journée qui est à sa 30ème édition, a été commémorée le samedi 3 décembre dans les locaux du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) aux Deux-Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody.

Le CNDH aux côtés des personnes handicapées

Dans cette institution administrative indépendante, plusieurs organisations de personnes en situation de handicap regroupées au sein de la Confédération des Organisations des Personnes Handicapées de Côte d’Ivoire (COPH-CI) se sont retrouvées pour marquer une fois de plus d’une pierre blanche la Journée internationale des personnes handicapées. Dont le thème était : ‘’Des solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l’innovation pour un monde accessible et équitable’’.

Prenant la parole, la Présidente du CNDH, Namizata Sangaré s’est rejouie de la forte mobilisation des personnes vivant avec un handicap à cette journée. De même, cette célébration s’inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l’homme initiée depuis 2018 par le CNDH et qui a démarré le 1er décembre 2022, pour s’achever le 15 décembre prochain.

Diverses activités sont également organisées dont celle de la Journée internationale des personnes handicapées. Et selon la responsable, le CNDH est toujours aux côtés des personnes vulnérables en Côte d’Ivoire. Raison pour laquelle, il ne saurait passer sous silence cette commémoration.

En sa qualité de Président du Conseil d’Administration (PCA) de la COPH-CI, Souleymane Sangaré, eu des propos élogieux à l’endroit du CNDH, du Ministre de l’emploi et de la protection sociale, et du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui, selon elle, ont favorisé la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le tissu social ivoirien.

Elle n'a pas manqué de remercier les partenaires de la COPH-CI que sont l’Union Européenne et l’ONG chrétienne internationale de développement (CBM) pour son appui financier.

Quant au représentant du Ministre de l’emploi et de la protection sociale, l’inspecteur général Ebenezer Agoh, il a félicité la présidente du CNDH pour ses nombreuses actions aux côtés du gouvernement en matière de protection des droits des groupes vulnérables notamment des personnes en situation de handicap.

Il a fait savoir, au nom de Maître Adama Kamara, que le thème de cette année de la journée internationale des personnes handicapées s’inscrit dans la mise en œuvre par l’Etat de Côte d’Ivoire du programme durable à l’horizon 2030 relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

D’ailleurs en matière d’emploi, la Côte d’Ivoire recrute chaque année des personnes en situation de handicap. Cette année, c’est 200 qui ont été recrutées à la fonction publique. Et c’est au total 2106 personnes en situation de handicap de bénéficier d’un emploi décent et stable au de l’administration publique ivoirienne.

Au nom du Chef de l’Etat, Aimée Zébéyou, Conseiller spécial chargée des droits de l'homme, avant d’ouvrir de façon solennelle cette Journée internationale des personnes handicapées, s’est incrite dans la démarche d’une insertion inclusive des personnes en situation de handicap surtout pour le droit de vote de celles-ci.

Au-delà du thème internationale, la Côte d’Ivoire a planché sur le sous-thème : ‘’La gouvernance locale comme solution transformatrice pour un développement inclusif avec les personnes handicapées’’, a-t-elle souligné.

La Conseillère spéciale auprès du Président de la République chargée des droits de l'homme a saisi aussi l’occasion pour adresser les vifs soutiens du premier magistrat de Côte d’Ivoire à cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées.

Et à la fin de cette commémoration, un projet sur le renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d’Ivoire, a été présenté par Alfred Kouassi qui fait partie de la COPH-CI.

Infos : P.B.