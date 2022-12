Wigan Athletic: Kolo Touré rend un hommage mérité à Brendan Rodgers

Récemment nommé Manager de Wigan Athletic, l’international ivoirien Kolo Touré, champion d’Afrique à la CAN 2015, exprime sa reconnaissance à ses bienfaiteurs dans le championnat d’Angleterre.

Kolo Touré (41 ans), premier entraîneur africain de la Ligue 2 d'Angleterre

L’ivoirien Kolo Touré est devenu le premier entraîneur africain de la Ligue 2 d'Angleterre. Il a réagi à sa nomination en début de semaine, comme Manager de Wigan Athletic, club de deuxième division anglaise.

"Je suis extrêmement fier d'être nommé Manager de Wigan Athletic. C'est un grand club avec des fans extrêmement passionnés. Ensemble, nous pouvons continuer à faire les bons pas en avant. Je suis ravi de travailler avec ce groupe talentueux de joueurs, et j'ai hâte de débuter", s’est réjoui le vainqueur de la CAN 2015.

«Je tiens à remercier tous les fans, les joueurs et le personnel du Leicester City Football Club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Susan Whelan, Jon Rudkin et bien sûr Brendan Rodgers pour m'avoir si bien accueilli pendant tant d'années. Les expériences que j'ai accumulées sous Brendan Rodgers ont été inestimables et je suis sûr qu'elles m'aideront dans ce prochain chapitre de ma carrière », a ajouté Touré, deuxième adjoint de son pays la Côte d’Ivoire en 2017 sous le Belge Marc Wilmots.

Avec au compteur plus de 500 matchs professionnels sous les couleurs d’Arsenal, Manchester City et Liverpool en Premier league puis de Celtic en première division écossaise, Kolo Touré a dédié toute sa vie au football. Sur le plan international, l’Eléphant a porté les couleurs de la Côte d’Ivoire à 120 reprises (deuxième plus capé de la sélection) pour deux finales de Coupe d’Afrique des nations (2006 et 2012) avant d’être champion d’Afrique en 2015. Il prend derrière sa retraite internationale. Et depuis 2017, il est passé de l’autre côté du terrain. Dans un premier temps comme adjoint de Brendan Rodgers au Celtic avant de le suivre à Leicester. Un poste qu’il occupait jusqu’à la signature de son contrat de 3 ans avec Wigan Athletic.