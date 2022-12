NCI : La chroniqueuse Yasmine Réda rasée par sa meilleure amie

La belle Yasmine Réda, chroniqueuse de l’émission « Les femmes d’ici » diffusée sur NCI, est revenue sur une période assez douloureuse de sa vie. Ce qu'elle a dit.

Yasmine Réda: ''Une amie que j’hébergeais, a pris mon mari ''

L’actrice-présentatrice ivoirienne, Yasmine REDA, s'est révélée au grand public grâce à la sérié télévisée ''Les Coups de la vie ''. Présentatrice depuis quelques mois de l'émission culinaire ''Cuisine de Stars '' diffusée sur Life Tv et sur plusieurs autres chaînes africaines, la belle Yasmine Reda est depuis juillet 2021 sur la chaîne de télévision Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Yasmine Reda cumule de nombreuses années d’expériences dans le monde de l’entreprise (communication, esthétique, téléphonie, télévision, voyage, etc.) aussi bien en Côte d’Ivoire qu’en Angleterre. Elle intervient à tous les niveaux de management : de responsable d’équipe à cadre dirigeant.

Elle est titulaire d’un BTS en communication (Paris), d’un diplôme en tourisme (Academy City and Guilds, Bromley), et d’un diplôme national supérieur en business management (Saint Patrick University of London) en Angleterre.

Cependant, cette charmante belle dame a aussi des moments assez pénibles dans sa vie. Elle a confié, lors du dernier numéro de l’émission « Les femmes d’ici » , avoir été rasée par sa meilleure amie. Autrement dit, sa copine a réussi à lui prendre son homme.

« Une amie que j’hébergeais, a pris mon mari. Ma servante de l’époque a essayé de m’alerter sur la situation mais je ne l’ai pas écoutée. Au moment de m’en rendre compte c’était trop tard », a-t-elle confié avant de fondre en larmes.