Côte d’Ivoire : Béthel 6, le rendez-vous des passionnés de Dieu

Depuis le 20 novembre 2022, se tient à l’église des Assemblées de Yopougon Niangon Sud, la 6e édition de Béthel. Ce rendez-vous des passionnés de Dieu, qui est à sa troisième semaine, draine du monde et des orateurs de qualités.

Enseignements, prodiges et miracles à Béthel 6

Programme phare de l’église des Assemblées de Dieu de Yopougon Niangon Sud, Béthel 6 connaît un véritable engouement au regard du monde de fidèles qui se présente tous les soirs, du lundi au vendredi, ainsi que les dimanches matin pour prendre une part active à cette croisade. En présentiel comme sur les réseaux sociaux, les résultats sont les mêmes. En témoignent les nombreux retours de restauration et de miracles qui sont réalisés tous les jours.

Le prophète Jean-Marie Tiacoh, pasteur principal du Temple la Victoire et initiateur du Programme Béthel, a en effet, mis un point d’honneur à inviter des orateurs venus des quatre coins du monde pour déverser leur onction sur les milliers de fidèles de cette grande assemblée.

Pour l’édition de 2022, le thème « Tout est accompli », « Tetelestaï en Grec » a véritablement eu un impact positif sur les participants à cet intense moment de prières et d’enseignements. D’autant plus que d’éminents serviteurs de Dieu ont été invités en qualité d’orateurs. Il s’agit notamment de Dr Jean-Claude Koffi (France), de l’évangéliste Djah Nicaise (Côte d’Ivoire), de Christian Agawu (Ghana) et bien d’autres prédicateurs. Sans oublier le pasteur hôte, Dr Jean-Marie Tiacoh.

L’innovation majeure de cette année, c’est le séminaire de formation sur la thématique : « L’accomplissement de la destinée dans les affaires », dont le conférencier est le prolifique homme d’affaires Traoré Mamadou. Après le premier module du samedi 26 Novembre 2022, le chef d’entreprise revient à la charge, le samedi 10 décembre 2022.

Le comité d’organisation, dirigé par Dr Koué Bi Matthieu, a mis les petits plats dans les grands afin que Béthel 6 soit une réussite totale.

Il faut noter que Béthel 6 connaîtra son apothéose, le 18 décembre 2022. Mais en attendant cette échéance, les hommes de Dieu se succèdent sur le podium du temple la Victoire, et les prodiges continuent de se réaliser au sein de ce grand peuple qui a soif d’une restauration spirituelle.