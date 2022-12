Côte d'Ivoire: Anzoumana OUATTARA soulage des populations de Bondoukou

Le Président de l’Association Jeunesse Consciente de Bondoukou (JCB), M. Anzoumana OUATTARA a effectué une vaste tournée sociale dans la ville de Bondoukou du 23 au 24 novembre 2022. A cette occasion, il a offert aux populations du quartier « Route Abema » un forage. Ce don vient pour soulager les peines de ces habitants qui parcouraient de longs kilomètres pour s’abreuver en eau potable.

Action sociale à Bondoukou : Anzoumana OUATTARA offre un forage aux populations du quartier « Route Abema »

Grand ouf de soulagement pour les populations du quartier « Route Abema » de la ville de Bondoukou. Elles disposent désormais d’une source pour s’abreuver en eau potable. Ce, grâce au don d’un forage fait par l’Association Jeunesse Consciente de Bondoukou. Une ONG présidée par M. Anzoumana OUATTARA. Pour le donateur, participer au progrès de sa ville natale est plus qu’un sacerdoce, c’est un devoir de reconnaissance envers ses parents.

« Nous voulons apporter à Bondoukou ce qu’elle nous a donné. Nous sommes des enfants de cette belle ville. Nous n’attendons pas l’aide de quelqu’un ou les gestes étatiques pour agir en faveur de nos parents. Nous sommes prêts à donner le peu que nous avons. Ce don est pour améliorer vos conditions de vie sociale. Faite en bon usage », a précisé M. Anzoumanan OUATTARA, ajoutant que BONDOUKOU ne doit pas être en marge de la dynamique d’évolution qu’a amorcée la Côte d’Ivoire :

« Nous sommes à l’ère de la révolution pacifique et intelligente. Nous ne sommes plus à l’ère des discours inutiles. Nous sommes au moment du progrès. Et notre belle ville ne doit pas être en marge. Nous pouvons relever le défi et faire avancer BONDOUKOU vers la voie du progrès ». Entrepreneur à succès, le Président l’association Jeunesse Consciente de Bondoukou, a profité de cette aubaine pour sensibiliser les jeunes de Bondoukou a l’entrepreneuriat et a prôné des valeurs nobles de cohésion sociale et paix. « Soyez remplis d’humilité, respectueux et soyez des travailleurs qui veulent réussir. Nous devons continuer le combat parce que nous sommes l’espoir de nos parents. C’est nous la jeunesse qui devront faire changer les choses et aider nos parents à vivre en paix. Soyez des jeunes travailleurs et ambitieux. Nos familles comptent sur nous », a-t-il conseillé.

En prélude aux différentes élections prochaines, l’Etat de Côte d’Ivoire a lancé les enrôlements des différentes populations. Anzouman OUATTARA, de sa casquette de cadre de la ville de Bondoukou s’est fait porte-voix de cette initiative qui pour lui est un moyen pour l’Etat de mieux orienter sa politique de développement : « Allez-y vous faire enrôler, c’est très important. Nous voulons évoluer. Mais pour évoluer il faut se faire aussi enrôler et être dans les règles pour bénéficier de l’Etat ». Il a aussi appelé les cadres de la ville a une union autour du développement de Bonboukou. Mme MAHIGA, présidente de l’Association des Femmes de Route ABEMA a, quant à elle, exprimé les remerciements des populations et particulièrement des femmes au donateur :

« Nous tenons à remercier Monsieur Anzoumana pour ces actions en faveur de notre population. Vraiment nous les femmes, nous remercions cet homme de grand cœur qui fait beaucoup pour Bondoukou. Grace à son don, nous allons enfin bénéficier d’eau potable dans notre localité ». Anzoumana OUATTARA, Président de la Jeunesse Consciente de Bondoukou (JCB), est un philanthrope qui depuis plusieurs années a réalisé plusieurs projets sociaux à Bondoukou. Il s’agit notamment, de financement de projets de coopérative et association de jeunes, de construction de marché, de don de forage, de vivres et non-vivres aux populations démunis, d’organisation de concert et arbre de noël géants etc

Infos: E.Y