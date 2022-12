Côte d'Ivoire: Jeannot Ahoussou invite les jeunes à s’intéresser au secteur agricole

Le président du Sénat de Côte d’Ivoire, Jeannot Ahoussou Kouadio, a invité la jeunesse ivoirienne à s’attacher au secteur agricole. C'était au cours de la cérémonie de clôture du projet ADFA Bélier le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan-Plateau.

Jeannot Ahoussou aux jeunes de Côte d'Ivoire: « Dans notre pays, nous avons le soleil (…) et des terres fertiles, alors mettez-vous au travail »

Le projet ADFA (Appui au développement de l’activité et de l’emploi des jeunes dans les filières manioc et maraîchage), est un programme d’une durée de 4 années. De 2019 à 2023, les jeunes retenus bénéficieront d’un financement de ARCHIPELAGO et de l’Union européenne (UE) dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique. L’objectif principal étant d’améliorer l’employabilité des jeunes.

« Je voudrais demander aux bénéficiaires d’être des modèles (…). Dans notre pays, nous avons le soleil, la pluie et des terres fertiles, alors mettez-vous au travail. Travaillez et prenez de la peine, le bonheur est au bout de l’effort », a recommandé Jeannot Ahoussou Kouadio aux jeunes bénéficiaires du projet ADFA Bélier. Le président du sénat réaffirme ainsi l’ambition de la Côte d’Ivoire d’être un hub du développement agricole dans la sous-région ouest africaine.

Bénéficiaire du projet, Bruno Koné s’est réjoui de sa mise en œuvre. « C’est un bon programme. Grâce à ce programme, j’entreprends aujourd’hui dans le domaine agricole, précisément dans le domaine du manioc et du maraîchage. J’arrive à produire et à commercialiser sur le marché. Je suis aujourd’hui un entrepreneur agricole installé à mon propre compte à Bouaké », a-t-il soutenu. Chaque bénéficiaire a reçu trois mois de formation sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères et du manioc, les techniques de conservation et de transformation de ces denrées, les techniques marketing et de communication, la gestion coopérative, les techniques innovantes agroécologiques et l’entreprenariat.

Le projet ADFA Bélier a été financé à près de 330 millions de FCFA pour la formation de 443 jeunes et femmes dont 358 ont reçu leurs attestations de fin de formation au centre agropastoral de Raviart dans le district de Yamoussoukro. Selon Valérie Morier-Genoud, coordinatrice du projet, 85% des jeunes bénéficiaires du programme, sont installés à leurs propres comptes ou embauchés dans des structures agricoles.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci