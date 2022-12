Rébellion ivoirienne : Un proche de Soro promet le grand déballage

El Hadj Mamadou Traoré est déterminé à faire toute la lumière sur la rébellion ivoirienne de 2002. Ce proche de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a promis de publier un livre pour rétablir la vérité sur ce pan de l'histoire du pays.

Rébellion ivoirienne : Mamadou Traoré annonce la sortie d'un livre

Il y a vingt ans qu'une rébellion venue du nord de la Côte d'Ivoire a attaqué le pouvoir de Laurent Gbagbo. On apprendra plus tard que la rébellion ivoirienne est dirigée par un certain Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

El Hadj Mamadou Traoré, se présentant comme un acteur de la rébellion ivoirienne, se prépare à sortir un livre. "Un jour viendra où mon livre en préparation sur la rébellion apparaîtra. Je suis en train de le peaufiner à travers les recherches et les interviews que je suis en train de faire depuis des années", a déclaré le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).

"Je suis un acteur de cette rébellion. Je suis donc un sachant. Je n'accepterai pas que des gens, qui ont vu la rébellion de loin, qui n'ont pas été des acteurs de cette rébellion, viennent dire des choses qu'ils ne savent pas. Personne, je dis bien, personne ne viendra écrire l'histoire de la rébellion à notre place, nous les acteurs de cette rébellion", a-t-il martelé dans une publication sur sa page Facebook.

Le soroiste promet que les "Ivoiriens sauront beaucoup de choses" et "ils comprendront que des gens leur ont dit des choses qu'ils ne savent pas et qui ne sont pas vraies".

"Des gens tenteront de me faire la morale en m'accusant de réveiller une vieille plaie comme la rébellion que notre pays a connue. J'aimerais dire à ces derniers que les première et deuxième guerres mondiales ont été plus atroces que la rébellion ivoirienne", répond-il à ceux qui critiquent son projet littéraire.